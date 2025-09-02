音楽デュオ「バブルガム・ブラザーズ」のBro.TOM（ブラザートム、69）が2日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）に出演。“心肺停止”した過去を明かす場面があった。

バブルガム・ブラザーズは今年デビュー40周年で、相方のBro.KORN（ブラザー・コーン、69）とともに出演。23年に乳がんを公表したコーンが闘病を終え、現在は「元気です」と話す中、司会の黒柳徹子が「トムさんは現在お元気？」と質問した。

すると、コーンが「トムさんもね、1回心臓やってるから」と振ると、トムは「心筋梗塞だったんですよ。心肺停止になったんです、1回」と明かした。

黒柳が「あら、やだ。何してる時？」と聞くと、トムは「買い物してる時です。止まってました。そこで動く場合じゃないと思って」と苦笑。黒柳からの「どこか運ばれたの？」という質問に、トムは「運ばれずにそのまま。“これダメ”って。初めてなんですよね、そういう自分が動けなく、“あれ？これおかしいぞ”と思う病気が…。それなので事務所まで行って。その日のスケジュールがあったので。それで運ばれ、運ばれたっていうか、そのままライブのリハーサルに行って、やっぱ動けなくて病院に行って、そのまま（入院した）。心臓だったんですよ」とした。

病院では、ストレッチャーで運ばれる時に思わず冗談を言ってしまったといい、「“冗談言わないで結構です”って凄く怒られました」と苦笑。「でも、あれが後で思うんですけど、強がりなんですね、男の。俺は怖くないって思ってる強がりみたいな。息子たちが来ても、“気にするなよ”っていうなんか強がり方だったような気がします、今思うと」と振り返った。

トムは2006年、50歳の時に急性心筋梗塞を発症したという。