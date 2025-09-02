歌手の渡辺美里（59）が1日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に、タレントの小堺一機（69）とともに出演。共演したラジオの裏側を明かした。

小堺は「僕が“映画音楽に乾杯”っていう番組をNHKでやらせてもらって。そこに美里さんがいらしたんですよね。それからご縁がつながって、有楽町の放送局でずっとご一緒させてもらったり」と2人の出会いからラジオ「小堺一機と渡辺美里のスーパーオフショット」の共演までを回想。

渡辺は「ゲストを招いてお話を伺うっていう。ゲストの話を引き出すのとサイコロ振ってもらったらこの人の右に出る者はいないだろうってくらい、小堺さんとご一緒していて」と当時を懐かしんだ。

小堺は「僕は美里さん凄いと思ったのは、ミュージシャンの方ってやっぱり、リズム、メロディ、ハーモニーじゃないですか。三要素。お笑い芸人も音楽好きなやつってテンポ感があるんですよ。だからどう話しますかって言ったことないですもんね、美里さんと」と明かし、渡辺も「そうです、打ち合わせしたことないんですよ。全てジャムセッション」と事前の打ち合わせなしでパーソナリティーを務めていたことを告白。

小堺は「一切したことないですよね。良い悪いじゃなくて、説明してくださいって人もいるんですよ。でもどっちに転んでも大丈夫ですって、バスケで言うとピボットターンのような。逆にこうやりましょうって言わない方がいい人だなって」と渡辺の印象を語り、渡辺は「来た球はどんな球でも必ず打つ、返すってことをデビューの時から鍛えられていたのかな」と笑っていた。