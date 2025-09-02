ユミルリンク<4372.T>がプラスに転じている。午後２時ごろ、サイボウズ<4776.T>のオフィシャルパートナーとして認定されたと発表しており、好材料視されている。



ユミルリンクは、メール配信やＳＭＳをはじめとするメッセージングソリューションを提供しており、サイボウズの「ｋｉｎｔｏｎｅ（キントーン）」と連携したソリューションとして、ｋｉｎｔｏｎｅ上のデータを活用し、簡単にＳＭＳやメール配信ができる「Ｃｕｅｎｏｔｅ ＳＭＳ ｆｏｒ ｋｉｎｔｏｎｅ」及び「Ｃｕｅｎｏｔｅ Ｍａｉｌ ｆｏｒ ｋｉｎｔｏｎｅ」を提供。今回のオフィシャルパートナー認定を受け、同社ではより一層の連携強化を図る。なお、同件による業績予想への影響はないとしている。



