昨夏から続くコメの高騰に、新たな不安の種が生じている。

各地の水田に稲を食い荒らすカメムシが大量発生しているのだ。近年の猛暑や暖冬が影響したとみられ、都道府県による今夏の「カメムシ注意報」は延べ４６件と過去１０年で最多を更新した。国は増産を通じてコメ不足の打開を図るが、頼みとする２０２５年産米の不作を招く恐れも出ている。（渡辺星太）

■収穫１割減

「４年前から稲につき始め、昨年は田んぼいっぱいに広がってしまった」。埼玉県杉戸町に広がる約８０ヘクタールの水田で８月、稲作を営む「鈴勝ファーム」の鈴木誠寿社長（５４）が、茶色の斑点がついた稲の穂を手にため息をついた。

防除剤が行き渡らなかった田んぼでは昨年、収穫量が１割落ち込んだという。空中散布用のドローンを新たに導入したものの、初期投資の３００万円に加えて１回約５０万円かかる薬剤費が重くのしかかる。

同社は近隣の耕作放棄地などを吸収して事業を拡大させてきた。この１０年で水田の面積は３割以上増え、７月末に収穫する極早生（わせ）品種の「五百川」から、今月中旬に刈り取る「にじのきらめき」まで多くの品種を扱う。稲作の長期化に伴い、昨年は２回散布していた防除剤を８月中旬に追加せざるをえなくなった。それでも、例年より２割以上も収穫が減った品種もあり、被害は軽視できない。コンバインに張りつくカメムシも増え続けているという。

■越冬４６倍超

イネ科の植物を好み、「斑点米（まい）カメムシ類」と呼ばれるイネカメムシなどは、穂の形成時期に取りついて籾（もみ）に口針を刺し、汁を吸い出す。黒や茶色の斑点が生じたコメは食用として出荷できなくなる。

都道府県は定期的に水田を調査し、基準を上回るカメムシが見つかった場合に注意報などを発令している。農林水産省によると、昨年は注意報の件数が３９件（３１道府県）だったが、今年は８月末時点で４６件（３５道府県）と多発している。

成虫は稲刈りが終わると近くの雑木林などに移って冬を迎えるが、寒さに弱く多くは死ぬとされる。だが、今夏だけで注意報を３回出した埼玉県の調査では、越冬したイネカメムシが前年の４６倍超に激増していることが確認された。近年の暖冬で、生き残る個体が増えたと考えられるという。３５度以上の高温が続くと、成虫になるまでの期間が短くなるという研究もあり、猛暑が影響している可能性がある。

■米価にも影響

米価高について、国は過去２年間で計７６万トン分の需要を満たせなかったことが原因だったと分析し、今年は５６万トンの増産を見込む。

収穫高を大きく左右する指標の一つが「精米歩留まり」だ。玄米から得られる白米の割合を指すもので、２３、２４年産米は平年比で０・８〜１・４％減少し、１６万トン分の生産減につながった。高温による品質の低下に加えてカメムシ被害も一因となった形で、国は「カメムシの被害を防ぎ、需給と価格の安定を図る必要がある」として、農家に防除剤の購入費などを助成する緊急の支援策を始めている。

カメムシの被害に詳しい兵庫県病害虫防除所の岩橋祐太研究員は「カメムシは数キロ・メートル単位の長距離を移動するとされ、局所的な対策では効果が少ない」とし、「地域全体で散布場所を計画していくといった取り組みが不可欠だ」と指摘する。

「果樹カメムシ類」も警戒…リンゴやナシに吸いつく

強烈な臭いを発することで知られるカメムシ。国内に１３００種以上いるといい、リンゴやナシなどの果実に吸いつく「果樹カメムシ類」も農家を悩ませる。

果樹カメムシ類に吸われた果実は、くぼみが生じて変形してしまう。通常はスギやヒノキの実を餌にして繁殖するが、果樹園に飛んできて被害を広げるという。昨年は愛媛と広島、鳥取の３県で警報が発令され、５８件（３８都府県）の注意報と合わせて過去１０年で最も多かった。このうち、鳥取県では二十世紀梨の収穫量が２割も落ち込む被害が出た。

大量発生は隔年で起きる傾向にあり、今年は大きな被害は確認されていないものの、農林水産省は「春と夏に少なくても、残暑が厳しい秋に突如として増えることも」として警戒を呼びかけている。