プロ雀士でタレントの岡田紗佳（31）が、所属しているチームの“新ユニホーム”を披露し、「役満body 綺麗っす！」「スタイルえぐい！！」など、様々な反響が寄せられている。

【映像】役満ボディーの水着姿＆新ユニホームショット（複数カット）

身長170センチ、バスト85・ウエスト58・ヒップ83という抜群のスタイルから、“役満ボディー”と呼ばれている岡田。プロ麻雀リーグ「Mリーグ」では、KADOKAWAサクラナイツに所属しており、2024年8月26日に投稿したInstagramで、ユニホーム姿を披露すると、「スタイルの良さが際立つ〜！」「めっちゃセクシーです！」「AIでも勝てない美貌…」など、様々な反響が寄せられた。

約1年後の2025年9月1日の投稿では、「新ユニホームが発表されました。去年はピンク×ブラックでしたが、今年は優勝した時のユニホームカラーのブルーもラインで取り入れました！一年間こちらで戦っていきます！よろしくね」とつづり、新たなユニホームに身を包み、ポーズを決める最新ショットを披露した。この投稿にも、「ナイスバディー！」「ユニホームもカッコいいけど、さやか姉の美貌とスタイルに驚愕です！」「役満ボディー！！炸裂！！」など、様々なコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）