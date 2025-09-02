BTSのV（ヴィ）が、9月1日に韓国で開催された国際アートフェア「Frieze Seoul（フリーズ・ソウル）2025」のオープニングを記念するアートイベント「Paradise Art Night」に参加。オールブラックのシックな装いで登場し、インタビューではメンバー愛溢れる姿を見せた。

【動画】生き生きとした表情でインタビューに答えるBTS V ／エリック・ナムのインタビュー動画に登場／ジョングクの誕生日を祝う／美しい横顔＆カメラに笑顔で手を振るV

■BTS V、“愛され力”満載の笑顔にファン悶絶

『DAZED KOREA』のSNSには、会場でのインタビュー動画が公開。Vはデザイン性の高いジャケットを纏った、シックなオールブラックスタイルで登場。カメラに向かって目を見開いたり微笑んだりと、くるくる変わる豊かな表情で魅了した。

さらに歌手エリック・ナムのインタビュー動画には、久々の再会を喜んでVとハグを交わす場面が。インタビュー中だと気づいて一度はけようとするも、再び呼び寄せられるV。エリックに向ける謙虚さとかわいらしい笑顔から、Vの“愛され力”を感じる動画になっている。

■ジョングクの誕生日をお祝い！メンバー愛いっぱいのV

『eyesmagazine』のインタビュー動画では、この日誕生日を迎えたJUNG KOOK（ジョングク）に言及。「こんにちは、Vです」と挨拶したあと、突然「今日、ジョングクの誕生日なので、みんなジョングクに注目してください、ありがとう」と笑顔で呼びかけ、メンバー愛を見せた。

さらに自身のストーリーズでも、ジョングクとレストランと思われる場所で語り合う自然体の動画を公開。「HBD（ハッピーバースデー）」のメッセージを添えて祝福していた。

■RMはストーリーズでVとの2ショットをシェア

また、RM（アールエム）もイベントを訪れており、会場でのVとの2ショット写真をストーリーズに投稿。ピースサインをする姿やリラックスした笑顔を見せた。

SNSは、「かっこよくてかわいいテテがいっぱい」「特別デザインのジャケット、めちゃくちゃ似合ってる」「あんな上目遣いの笑顔でハグされたら溶ける」「自分のインタビュー中にジョングクのお誕生日お祝いしててさすが」「ナムさんの横にいるテテの安心したお顔いいな」など、様々なコメントで賑わっている。

動画：美しい横顔＆カメラに笑顔で手を振るV（BTS）