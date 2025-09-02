Snow Manが9月1日に放送されたTBS系『CDTVライブ！ライブ！』に出演。グループ公式Xと番組公式Xでオフショットが公開された。

【写真＆動画】黒スーツで9人が集結したSnow Man『CDTV』オフショットなど

■新曲「カリスマックス」を黒スーツ姿で披露

Snow Manは『CDTVライブ！ライブ！』で新曲「カリスマックス」を地上波初披露。フルサイズでパフォーマンスした。

グループ公式Xでは「ご覧いただき有難うございMAX」「たくさん見て、聴いて、踊ってください」「#カリスマックスプロジェクト」「#常識壊していくカリスマックス」などと添えてオフショットを公開。

黒スーツ＆黒ネクタイにヘッドセットマイクを付け、襟元の黄色い“カ”マークも眩しい9人が集結。前列には足の長さが際立つポージングの佐久間大介＆宮舘涼太、真ん中で座ってアヒル口の阿部亮平、靴下まで黄色であることがわかる深澤辰哉。

後列には薬指を曲げる“カリスマックスポーズ”をギャルのように顔の横で決めて笑顔のラウール、腕を斜めに突き出すクールな岩本照。決め顔の渡辺翔太、目黒蓮、向井康二が並んでいる。

番組公式Xのオフショットでは、立ち位置やポーズをチェンジ。みんな“カリスマックスポーズ”をするなかで、胸を張ってポケットに手を入れた同じポーズをして並ぶ佐久間＆渡辺や、向井＆深澤の脚長ポーズにも注目。

「だてさくもふかこじも脚長すぎ！」「ふっか靴下までかわいい」「黒スーツのキレッキレダンス最高でした」などといったファンの声が続々と到着している。

■「ご覧いただき有難うございMAX」と添えられたグループ公式Xオフショ

■佐久間と渡辺がおそろポーズ！番組公式Xオフショ

■白シャツ＆ネクタイ姿のコメント動画