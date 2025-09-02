Snow Manによる初のポップアップイベント『Snow Man 1st POP-UP』が韓国・ソウルでスタート。深澤辰哉・ラウール・目黒蓮が韓国メディア『WWD KOREA』公式TikTokで、その内装を紹介する動画が公開されている。

【動画】深澤辰哉・ラウール・目黒蓮が韓国で「カリスマックス」＆『Snow Man 1st POP-UP』のアテンド

■正式オープンの前日に会場を訪れた深澤・ラウール・目黒

『Snow Man 1st POP-UP』は8月30日からソウルを皮切りに、台北、バンコクでアジア開催。さらに日本凱旋として大阪、東京で開催される。

動画は

「『真夏の真冬』という（ポップアップイベントの）コンセプトに従い、ドアを入った瞬間から涼しい冬のムードが空間全体を満たしています」

「各メンバーのポートレート、着用した衣装、メンバー自身が書いた韓国語、自分に合ったメンバーを見つける『FIND YOUR OSHIテスト』、さらには自分自身のスノーボールキーリングを作る体験ができます」

「正式オープンの前日に、Snow Manのメンバーである深澤辰哉・ラウール・目黒蓮が訪れました」

など韓国語で説明を添えて公開。

深澤が「ヨボセヨ（もしもし）、今どこにいるの？」と電話風に呼びかけると、「今、韓国のポップアップストアだよ」と答える目黒が映し出される。

続いて「暑いから早く来てよ！ここは真冬だよ」と笑顔で“おいでおいで”ポーズをするラウールも。それぞれのメンバーが喋っているときに、ほかのメンバーが手で電話を作っているところも見逃せない。

そして青空のもとにそびえる真っ白い大きな雪玉のオブジェやメンバーが並んだ写真、写真やぬいぐるみが並んだメンバー個々のコーナーや衣装、韓国語の「FIND YOUR OSHIテスト」コーナー、Tシャツなどのグッズといった、ポップアップイベントの内装が映し出されていく。

最後は深澤・ラウール・目黒が並んで「アニョハセヨ（こんにちは）」と言いながらコメント。

深澤は「僕は普段MCをやっています。おしゃべり大好きです」、ラウールは「Snow Manの末っ子です」と自己紹介。目黒は自己紹介ではなく「サランヘヨ（愛しています）」と誰かへの愛を切り出したかと思ったら「サムギョプサル…」と続け、深澤とラウールは「そっちか！」とつぶやいていた。

「電話ごっこかわいすぎ」「ふっかの手が綺麗」「めめのサランヘヨうれしい」「末っ子ラウールお目目きゅるきゅる」などといったファンの声が続々と到着している。

さらにグループ公式TikTokでは、深澤・ラウール・目黒が新曲「カリスマックス」をポップアップイベントのオブジェの前ではしゃぎながらダンスする動画も公開されている。

■目黒はサムギョプサルに「サランヘヨ」！？コメントには韓国語も飛び出すイベント紹介ムービー

■わちゃわちゃな3人がキュートなポップアップイベント会場での「カリスマックス」ダンス