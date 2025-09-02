¥¥á¥¥á¤Î°¤ÉôÎ¼Ê¿¤Ë¥é¥¦ー¥ë¤¦¤Ã¤È¤ê¡ª¤Ë¤³¤Ë¤³¤ÇÌÜ¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆÍÙ¤ë¡í¤¢¤¶¤ÈMAX¡í¥À¥ó¥¹¤Ë¡Ö¿·µìËö¤Ã»Ò¥³¥ó¥Ó¤«¤ï¤¤¤¹¤®¡×¤ÎÀ¼½¸¤Þ¤ë
Snow Man¸ø¼°TikTok¤Ç¡¢°¤ÉôÎ¼Ê¿¤È¥é¥¦ー¥ë¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸Æ°²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û°¤ÉôÎ¼Ê¿¤È¥é¥¦ー¥ë¤Î¡È¤¢¤¶¤ÈMAX¡É¥À¥ó¥¹¤Ê¤É①～③
¢£¤¢¤Ù¥é¥¦¤¬¹õ¥¹ー¥Ä»Ñ¤ÇÉ½¾ðË¤«¤Ë¥À¥ó¥¹
Æ°²è¤Ï¡Ö¤¢¤¶¤ÈMAX¡×¤ÈÅº¤¨¤Æ¸ø³«¡£¤Þ¤º¡¢¿·¶Ê¡Ö¥«¥ê¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡×¤¬Î®¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢¼ê¤ÎÌô»Ø¤À¤±¤ò¶Ê¤²¤ë¡È¥«¥ê¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥Ýー¥º¡É¤ò¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤±¤Æ¥É¥ä´é¤ò¤¹¤ë°¤Éô¤ò¡¢Î¾¼ê¤ò´é¤ËÅº¤¨¤ÆÌÜ¤ò¥Ñ¥Á¥¯¥ê¤µ¤»¤Ê¤¬¤é¸«¤Ä¤á¤ë¥é¥¦ー¥ë¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¡£¤Õ¤¿¤ê¤È¤â¹õ¥¹ー¥Ä¡õ¹õ¥Í¥¯¥¿¥¤»Ñ¡£
°¤Éô¤¬¡ÈNo.1¡É¤ÈÓñ¤¯¤È¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Ï¾Ð´é¤Ç¥µ¥Ó¤ò¥À¥ó¥¹¡£¤Õ¤¿¤ê¤ÇÌÜ¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¤ê¡¢¥«¥á¥é¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë²Î¤Ã¤¿¤ê¡£ºÇ¸å¤ÏÌÜ¤ò¸«³«¤¡¢¸ý¤òÀí¤é¤»¤¿¥¥åー¥È¤ÊÉ½¾ð¤Ç¥«¥á¥é¤Ë¶á¤Å¤¤¤ÆÄù¤á³ç¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥é¥¦ー¥ë°¤Éô¤Á¤ã¤ó¤Ë¸«¹û¤ì¤Æ¤ë¡×¡Ö°¤Éô¤Á¤ã¤ó¤ÎNo.1ºÇ¹â¡×¡Ö¿·µìËö¤Ã»Ò¥³¥ó¥Ó¤«¤ï¤¤¤¹¤®¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼¤¬Â³¡¹¤ÈÅþÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥«¥ê¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡×MV¤Ï¹õ¥¹ー¥Ä¡¢Dance Practice¤Ï¤ª¤â¤·¤í·Ï¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡£