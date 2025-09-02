15時の日経平均は25円高の4万2214円、ファストリが17.83円押し上げ 15時の日経平均は25円高の4万2214円、ファストリが17.83円押し上げ

2日15時現在の日経平均株価は前日比25.81円（0.06％）高の4万2214.60円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は968、値下がりは591、変わらずは56と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップはファストリ <9983>で、日経平均を17.83円押し上げている。次いで伊藤忠 <8001>が10.03円、三菱商 <8058>が9.83円、三井物 <8031>が9.79円、豊田通商 <8015>が6.69円と続く。



マイナス寄与度は34.44円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、アドテスト <6857>が33.76円、ダイキン <6367>が8.61円、バンナムＨＤ <7832>が7.6円、良品計画 <7453>が7.09円と続いている。



業種別では33業種中23業種が値上がり。1位は卸売で、以下、海運、鉄鋼、石油・石炭と続く。値下がり上位にはサービス、その他製品、機械が並んでいる。



※15時0分12秒時点



株探ニュース

