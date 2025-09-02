焼きたての海鮮焼も楽しめる！くら寿司 鮮魚店「くらおさかな市場」

回転寿司チェーン「くら寿司」が運営する、天然魚にこだわった漁港直送の市場「くらおさかな市場」！

大阪府貝塚市の店舗では、仕入れから販売まで全て自社で行うことで、鮮度抜群の魚介類や手作り惣菜を提供しています。

くら寿司のこだわりが詰まった、新しい形のお魚屋さんを紹介します

くら寿司 鮮魚店「くらおさかな市場」

店舗名：くら おさかな市場

所在地：大阪府貝塚市小瀬188

営業時間：10:00〜20:00

「くらおさかな市場」は、くら寿司が漁業活性化プロジェクトの一環として運営する、製販一体の新しい魚屋です。

コンセプトは「日本人が日本の魚を食べられる未来を創造する」

最大のこだわりは、くら寿司の目利きに優れたバイヤーが漁場に駐在し、毎日水揚げされる厳選した天然魚を直接仕入れていること。

福井県鷹巣漁港では、深さ50m、長さ2kmの大きな定置網で獲れた魚をまるごと買い取る「一船買い」も行い、漁場直送ならではの鮮度管理を徹底しています。

鮮魚から惣菜まで多彩なコーナー

店内には、魚を様々な形で楽しめる多彩なコーナーが展開されています。

まるまる1匹コーナー

漁港から直送された魚が、まるごと一匹の姿で並びます。

市場ならではの活気あふれるコーナーです。

旬鮮お造りコーナー

新鮮な魚をすぐに味わえるお造りのパックが豊富に並びます。

その日の朝に獲れた魚が楽しめることもあります。

調理らくらく 切身コーナー

家庭での調理に便利な切り身のコーナー。

旬の魚を手軽に食卓に取り入れられます。

手作り惣菜コーナー

魚のプロが店内で調理する、手作りのお惣菜も人気です。

新鮮なネタを使ったお寿司や海鮮丼、揚げたての天ぷらや煮魚などが揃います。

特に、店舗の前に設置された屋台では、

目の前で調理されるアツアツの「海鮮焼」が提供され、多くの人で賑わっています。

香ばしい匂いが食欲をそそり、ライブ感と共に出来立てを味わえるのが魅力です。

もちろん、くら寿司のこだわりである四大添加物（化学調味料・人工甘味料・合成着色料・人工保存料）無添加で、安心して食べられます。

その場で食べられるイートインコーナー

市場で購入したお寿司やお惣菜を、その場で味わえるイートインコーナーも完備。

出来立ての美味しさをすぐに楽しむことができます。

大阪府貝塚市の「くらおさかな市場」の紹介でした。

