【愛知県瀬戸市】国際芸術祭あいち2025と一緒に巡ろう！ 市場がアート空間に変わる「瀬戸現代美術展」
愛知で過ごす、芸術の秋。
9月27日から10月26日までの期間、国際芸術祭「あいち2025」と連携した「瀬戸現代美術展2025」が開幕します。
会場はなんと“市場”。名古屋駅から1時間ほどで行ける尾張東地方卸売市場が、この秋だけはアートの香りに包まれます。
やきものの街に芽吹く、新しい美術の風
「瀬戸物（せともの）」という言葉をご存じですか？
陶磁器全般を指す言葉ですが、その語源は、古くから窯業で栄え、“やきものの町”として親しまれてきた愛知県・瀬戸地方にあります。
近年、大規模な窯業関連工場の廃業が相次ぐ中、瀬戸ではアーティストたちの移住という新しい動きが生まれ、かつて職人たちが汗を流していた工房や倉庫には、陶芸家はもちろん、絵画・彫刻・写真・デザインなど、多彩なジャンルの作家が活動の拠点を置きはじめました。
ものづくりの歴史が根付く瀬戸に、現代美術がそっと溶け込み、静かに広がりを見せています。
瀬戸のものづくりの“今”を発信する展覧会
そうして2019年から始動したのが「瀬戸現代美術展」。
瀬戸現代美術展 2022 ©植松ゆりか
3年に一度、産業・文化・遊休施設の活用など幅広い視点で、未来へつながる場をつくり出してきました。
第3回を迎える今年は、瀬戸にゆかりのある13組のアーティストが集結。
瀬戸現代美術展 2022 ©城戸保
絵画、彫刻、やきもの、インスタレーション…市場のあちこちに広がる作品たちは、まるで“宝探し”。
遊休施設の空気感と、現代美術が生む非日常感。
瀬戸現代美術展 2022 ©栗木義夫
本展は、国際芸術祭「あいち2025」（9月13日〜11月30日）とも連携し、お得な相互割引も実施。
今年の秋は、アートで彩られる愛知を訪れてみてはいかがでしょうか。
■「瀬戸現代美術展 2025」開催概要
名 称：瀬戸現代美術展 2025／SETO Contemporary Art Exhibition 2025
会 期：2025年9月27日(土)-10月26日(日)11:00-17:00（最終入場16:45）※月曜休み（祝日の場合は開催）
会 場：尾張東地方卸売市場「ふれあい市場せとの里」ほか（住所：愛知県瀬戸市南山口町640）
参加アーティスト：井出創太郎／植松ゆりか／川西りな／城戸保／栗木清美／栗木義夫／小杉滋樹／後藤あこ／近藤佳那子／鋤柄ふくみ／ニュースペーパーズ／古畑大気／文谷有佳里
URL：https://cafebarrack.com/scae/2025/