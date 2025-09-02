長谷川京子、長女との腕組みショット公開「いつまでも仲良しで素敵」「可愛すぎる」の声
【モデルプレス＝2025/09/02】女優の長谷川京子が9月1日、自身のInstagramを更新。長女との密着ショットを公開した。
【写真】長谷川京子、スラリ美脚際立つ“超ミニ”私服
この日、長谷川は「いつまでこうやって腕を組んでくれるのか」とつづり、住宅街で長女と仲良く腕を組んでいる写真を公開。長谷川はサングラス越しに笑顔を見せ、ハッシュタグでは「＃mydaughter」「＃shygirl」「＃でもご飯はたくさん食べるよ」と長女について紹介している。
この投稿に、ファンからは「いつまでも仲良しで素敵」「娘さん可愛すぎる」「美しくてカッコいい自慢のママ」「愛おしさが伝わってくる」「素敵な母娘」といった声が寄せられている。
長谷川は、2008年10月にポルノグラフィティのギタリスト新藤晴一と結婚し、2009年5月に長男、2012年1月に長女が誕生。その後、2021年10月に新藤との離婚を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】長谷川京子、スラリ美脚際立つ“超ミニ”私服
◆長谷川京子、長女との密着ショット公開
この日、長谷川は「いつまでこうやって腕を組んでくれるのか」とつづり、住宅街で長女と仲良く腕を組んでいる写真を公開。長谷川はサングラス越しに笑顔を見せ、ハッシュタグでは「＃mydaughter」「＃shygirl」「＃でもご飯はたくさん食べるよ」と長女について紹介している。
長谷川は、2008年10月にポルノグラフィティのギタリスト新藤晴一と結婚し、2009年5月に長男、2012年1月に長女が誕生。その後、2021年10月に新藤との離婚を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】