鈴木亜美、オフショルワンピで美デコルテ輝く「眩しい」「鎖骨が綺麗」と反響
【モデルプレス＝2025/09/02】歌手の鈴木亜美が2日、自身のInstagramを更新。オフショルダーのワンピース姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】鈴木亜美、美デコルテ大胆開放
鈴木は「スイッチ！ありがとうございました」と出演した番組に触れ、「気になる家電ありましたか？」とファンに呼びかけ。写真では、ブラウンのオフショルダーワンピースを着用し、美しいデコルテを披露している。
この投稿に、ファンからは「可愛すぎる」「美人さん」「鎖骨が綺麗」「眩しい」「スタイル良い」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
