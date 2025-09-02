やすとも＆友近、ロッチ中岡の母に感謝 『キメツケ！』放送300回達成で「プレゼント交換会」特別開催も
お笑いコンビ・海原やすよ ともこ、お笑い芸人・友近がレギュラー出演する、カンテレ『キメツケ！』（毎週火曜 後8：00 ※関西ローカル）がきょう2日、放送300回”迎える。
【場面カット】やすとも＆友近ら「プレゼント交換はいつやっても盛り上がる〜！」の様子
やすよの「キメツケ300回スペシャル！」の掛け声で番組がスタート。ゲストのナジャ・グランディーバ、北乃きい、ロッチ・中岡創一、チュートリアル・福田充徳もテンションが上がる。
「キメツケファミリー激推し！死ぬまでにコレだけは絶対に食べるべき！」では、関西のオススメグルメを特集。三宮一貫楼の「豚肉玉子めし」と心斎橋・中国菜 Yin Yang（インヤン）の限定メニュー「叉焼と葱の冷麺」がスタジオに登場し、ともこは「永遠に食べられそう」と食べ続ける。
ロッチ・中岡は、地元奈良のだんご庄から「きなこだんご」を「うちのオカンが買ってきてくれた」と披露し、スタジオメンバーは「（ロッチ・中岡の）お母さんありがとうございます」と感謝。また、北乃きいは10代の頃、心斎橋・アメリカ村にある甲賀流の「たこ焼き」を食べるため、わざわざ東京から来ていたと明かす。
チュートリアル・福田が「MCの3人の忘れられないグルメは？」の質問すると、ともこは「（『キメツケ！』で食べたものは）全部おいしい」と回答。友近は「出汁がおいしくて、取り寄せた」と、だし道楽宗田節入りの「宗田節・昆布入り」を紹介する。そして、やすよがオススメを話そうとすると、ともこが「分かった。知っている」と先に切り出す。
このほか、関西人500人に聞いた「コレは絶対長く続けたほうがいい！」アンケート結果をめぐってトーク。
そして『キメツケ』放送300回を記念し、祇園・木崎太郎（※崎＝たつさき）と櫻井健一朗の進行で、やすともが大好きなプレゼント交換会「プレゼント交換はいつやっても盛り上がる〜！」を特別開催。チュートリアル・福田はプレゼントの骨盤矯正グッズ「骨盤職人」をすぐに使用し「最近腰が痛かってん。めっちゃきもちいいー」と絶賛。そして他のスタジオメンバーも「買おうと思っていました」などと、プレゼントの中身に盛り上がる。
放送300回の収録を終えて、やすともは「収録が楽しいです。芸人仲間だけではなくいろいろな方と話せますし、おいしいグルメ情報や試食もあり、チームワークも雰囲気も好きです」、友近は「関東では見ることができないので、関西の人がどのような感覚で見ているのか気になります」とコメント。
これまでで特に印象的だった場面について、友近が「番組が始まったころの『キメツケ！』を話すのは、くだらなすぎておもしろいです。ロケにもまた行きたいですね」とニッコリ。やすともは「本当にたくさんありますが、クイズをやった時も楽しかったですし、ゲストさんのキメツケやオススメを聞いたりお話ししたり、ナチュラルに収録ができるのが印象的です」と振り返った。
