桃井かおり、残り物で作ったシュウマイ披露「本格的」「肉感たっぷりで美味しそう」と注目集める
【モデルプレス＝2025/09/02】女優の桃井かおりが2日、自身のInstagramを更新。残り物の豚肉を使って作った手作りシュウマイを公開し、反響が寄せられている。
【写真】桃井かおり、本格的な手作りシュウマイ
桃井は「生姜焼きで余った豚肉チョップして旦那様がお出掛けの間にシュウマイ作りました」と料理の経緯を報告し、蒸籠に並んだ手作りシュウマイの様子を公開。「だって今、玉ねぎとキャベツしかないンす 買い物予定は3日後なんでちょっとがんばりま〜」（※原文ママ）とユーモアを交えながら、ご飯やタレと一緒に並んだ完成したシュウマイの食卓ショットを載せている。
この投稿に、ファンからは「本格的」「肉感たっぷりで美味しそう」「手作りすごい」「チョップしてひき肉にするのすごい」「残り物活用上手」「食べてみたい」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】桃井かおり、本格的な手作りシュウマイ
◆桃井かおり、余り物豚肉で手作りシュウマイに挑戦
桃井は「生姜焼きで余った豚肉チョップして旦那様がお出掛けの間にシュウマイ作りました」と料理の経緯を報告し、蒸籠に並んだ手作りシュウマイの様子を公開。「だって今、玉ねぎとキャベツしかないンす 買い物予定は3日後なんでちょっとがんばりま〜」（※原文ママ）とユーモアを交えながら、ご飯やタレと一緒に並んだ完成したシュウマイの食卓ショットを載せている。
この投稿に、ファンからは「本格的」「肉感たっぷりで美味しそう」「手作りすごい」「チョップしてひき肉にするのすごい」「残り物活用上手」「食べてみたい」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】