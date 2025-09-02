「エコバッグぼろぼろかも、、」→【3COINS】へ！ デザイン大優勝♡「激かわエコバッグ」

いつも使っているエコバッグが気づけばボロボロになってきた……。新しく買い替えるなら、実用性はもちろんデザイン性も兼ね備えた【3COINS（スリーコインズ）】のエコバッグをチェックしてみて。ラインストーンやチェック柄など可愛さや華やかさのあるデザインで、持つだけで気分が上がるかも。ちょっとした買い物や旅先でのサブバッグに使いやすい、程よい大きさのエコバッグをご紹介します！

ラインストーンの煌めきがアクセントに

【3COINS】「ラインストーンエコバッグ」各\660（税込）

キラキラと輝くラインストーンがたっぷりと散りばめられたエコバッグ。無地のブラックにラインストーンをあしらったドット柄と、エレガントな花柄の2種類で展開されています。どちらもシックなモノトーン配色が上品な雰囲気を放ち、大人のデイリーコーデにもマッチ。大きさは約48cm × 30cm × 12cmで、ちょっとした買い物に便利なサイズ感。使わないときは、コンパクトに畳んでゴムバンドで留めておけるのも嬉しいポイント。

パステルカラー × チェック柄のキュートなデザイン

【3COINS】「シアーチェックエコバッグ」各\550（税込）

淡いカラーのチェック柄に、ほんのりとシアー感のある素材で、可愛いをギュッと詰め込んだエコバッグ。エコバッグとしてはもちろん、ワンマイルのお出かけ用としても活躍しそうです。サイズや仕様は先に紹介したエコバッグと同じ。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M