TBS良原安美アナ、ミニスカ美脚ショットに反響「脚長い〜」「めっちゃ綺麗な脚ですね」「きれいやなぁ〜」
TBSの良原安美アナウンサー（29）が2日、自身のインスタグラムを更新。超ミニスカートからスラっと伸びた美脚ショットを公開した。
「9月になってしまった!!カレンダーがひとりでスタスタどんどん先を歩いて行っているような気がします 8月のできごと。数年ぶりのアフタヌーンティーへいきました」と近況を報告。シックなミニ丈スカートからスラッと伸びた美しい脚を大胆に披露している。
この美脚ショットに「ミニスカ美脚、素敵！」「脚長い〜」「めっちゃ綺麗な脚ですね」「きれいやなぁ〜」などのコメントが寄せられていた。
