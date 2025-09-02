リヴァプールは9月1日、ニューカッスルからスウェーデン代表FWアレクサンデル・イサク（25）を完全移籍にて獲得したことを発表した。



英『BBC』によると、移籍金は最大で1億3000万ポンド（約258億）になるようで、これは英国史上最高額になったという。



一時はニューカッスルでの練習参加を拒否するなど、移籍を強行しようとしていたイサク。今夏最も市場を騒がせたストライカーの去就は最終日に決着したが、イサクは加入の喜びを語った。





「最高の気分だ。ここまで来るのに長い道のりだった。でもこのチーム、このクラブ、そしてこのクラブが象徴する全ての一員になれて、本当に嬉しい。誇りに思うことだし、これからが本当に楽しみだ」「無事に終わって、仕事に戻れることが嬉しいよ。チームメイトやファンの皆に会えるのを楽しみにしているし、またピッチに戻れるのも楽しみだ」「貢献できることはたくさんあるし、同時にもっと成長すべき点もたくさんあると思う。私はストライカーだが、チームにできる限り貢献したい。主にゴールを決めることだが、それ以上の貢献もしていきたいと思っているよ」（英『Evening Standard』より）昨シーズン、プレミア王者に輝いたリヴァプールは今夏積極補強を決行し、フロリアン・ヴィルツやミロシュ・ケルケズ、ウーゴ・エキティケ、ジェレミー・フリンポンなどを獲得しており、豪華メンバーを揃えている。昨シーズン圧巻の強さを見せたアルネ・スロット率いるリヴァプールでイサクはどんなプレイを見せてくれるのか、楽しみだ。