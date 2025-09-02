『王朝無双』

現代人・趙辰（ちょうたつ）が1300年前の古代中国「唐」に転生することで始まるグルメ漫画。趙辰は小料理屋を開きながら平穏な暮らしを送っていたが、ある日着飾った客人を豚肉料理でもてなしたらとんでもない逆鱗に触れてしまう。趙辰は現代知識を駆使し、数々のピンチを乗り越え、唐の国づくりに深くかかわっていく。

人気のショートドラマアプリ「UniReel（ユニリール）」を運営するCOL JAPANが月刊少年マガジン編集部（講談社）とタッグを組む。漫画家・南冥青天（なんめいせいてん）による新連載が、月刊少年マガジン編集部運営のWeb漫画サイト「月マガ基地」にて9月2日よりスタートする。連載漫画のタイトルは『王朝無双（よふちょうむそう）〜現代知識で唐の王子に転生したら、国がリッチになりました〜』（以下、『王朝無双』）。原作は、推塔天王（トゥイターティエンワン）による『大唐之神級敗家子』 （ダータンジィシェンジーバイジェアズー） 。第14回月刊少年マガジンコミック大賞で佳作を受賞した漫画家・南冥青天の商業デビュー作となる。COL JAPANが原作提供し、月刊少年マガジン編集部（講談社）及び、国際企画編集部（同）が制作・編集を担当するという万全の布陣で挑む新プロジェクトだ。