楽器をプレイする人なら1個くらいは家に転がっているBOSS（ボス）のコンパクトエフェクター。

1977年にOD-1、PH-1、SP-1の3モデルが発売され、そこから50年近い歴史を重ねています。今まで多くのバリエーションがリリースされており、プロからアマチュアまで幅広いプレイヤーに愛用されてきました。

そのBOSSの歴史を一気に書き換えるような、非常にイノベーティブな製品が発売されます。

歴代の名機にメタモルフォーゼ

新モデル「PX-1」はDSP技術によってBOSSの歴代の名機を呼び出し、さまざまなエフェクターに変化するという新世代モデルです。

Image: BOSS

購入時点でインストールされているエフェクターは以下。

OD-1（OverDrive） SP-1（Spectrum） PH-1（Phaser） SG-1（Slow Gear） CS-1（Compression Sustainer） TW-1（T-Wah） SD-1（Supre OverDrive） DS-1（Distortion）

さらにスマホとBluetoothかUSB Type-Cで接続して、専用アプリ「BOSS Effect Loader」（iOS/Android）を使えば、以下のエフェクトも使用可能になります。

CE-2（Chorus） BF-2（Flanger） PN-2（Tremolo/Pan） OC-2（Octave） PS-2（DIgital Pitch Shifter/Delay） VB-2（Vibrato） DD-2（Digital Delay） DF-2（Super Feedbacker & Distortion）

定番ラインナップ中心でかなり重宝しそう。ワウやトレモロもあるのはなかなか渋い。

このエフェクトは今後も追加される予定で、BOSS Effect Loaderを通じて「モデル・パス」を購入すれば、さらにエフェクトのラインナップを増やすことができます。

ツマミはシンプルに3個。中央部には液晶ディスプレイが表示され、現在のエフェクトとツマミに割り振られたパラメーターが表示されます。操作感はオリジナルの実機とほぼ同様です。

Image: BOSS

プレイ中に細かく操作したいという人は、フットスイッチやエクスプレッションペダルを接続できます。フットスイッチからパラメーター呼び出しなどが可能で、これはオリジナルの実機ではできなかっただけにかなり便利そうです。MIDIとの連携やUSB給電ができるのもデジタルならでは。

Image: BOSS

本家が手がけているだけに、サウンドはかなり追い込まれていて、実機さながらのリアルさ。BOSSの歴代機種には製造終了となって、今ではプレミア化しているモデルも多々あります（SP-1などは鬼レア）。そうしたモデルがこのPX-1上で復刻されるのはうれしいですね。

またPX-1購入者には、高品位なプラグイン音源やソフトウェアを提供するクラウドベースのDAWサービス「Roland Cloud」のUltimateメンバーシップが6カ月間提供されます。こちらはコンパクトエフェクターだけでなく、JC-120（ギターアンプ）やRE-201（テープエコー）などのサウンドも試せるので、うれしい特典といえるでしょう。

マルチエフェクターはあまり好きではないけど、ライブ時に持ち込むエフェクターを減らしたいという人は意外と多いはず。そんな人にも福音となる機材ではないでしょうか。発売予定日は9月13日ごろ、市場予想価格は3万8500円です。

Source: BOSS