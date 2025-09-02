「ポイントで支払い0円」家族3人で宿泊したハイシーズンのホテル「かなりお得な気がします！」

料理研究家の桜井奈々が9月1日に自身のアメブロを更新。家族3人で宿泊したハイシーズンのホテルの費用を公開した。

この日、桜井は「ハイシーズンの夏休みの大磯ロングビーチの一泊のお値段 参考程度に自分が旅行探すときやっぱりざっくりの予算感知りたいので！」と切り出し「今回は、、大人2人、子供1人 予約は西武プリンスの公式アプリから」と予約方法を明かした。

続けて「素泊まりプラン。朝食、プールはホテルのステータスで無料！！夕食は別途ビュッフェ追加」と詳細を説明。「今回はこの夏プリンスはしご旅でたまったポイント使用！」と明かし「結果、、47000円の宿泊代はポイントで支払い0円 支払いは夕飯代！！23420円でした」と金額を公開した。

また「昨年からプリンスホテルを集中的に利用し、ステータスをあげてどんな感じか実験中」と述べ「プラチナ会員以上は朝ごはん無料だしプール無料だし！海外も適用！」と特典についても言及。「かなりお得な気がします！！」といい「年内はひたすらプリンス旅にささげます」とつづり、ブログを締めくくった。