乗用車用とSUV用を併合、『スポーツ』を新設定

ミシュランから第3世代のオールシーズンタイヤ、『クロスクライメイト3』、『クロスクライメイト3スポーツ』が、9月2日に発表された。発売は10月からとなる。

【画像】ドライ&ウェット性能は夏タイヤ並み？ミシュランのオールシーズンタイヤ『クロスクライメイト3』登場！ 全91枚

第1世代となる『クロスクライメイト』は2015年に欧州で発売され、2019年に日本で発売。2021年には第2世代の『クロスクライメイト2』、『クロスクライメイト2 SUV』へと進化し、今回が第3世代となる。



ミシュランから第3世代のオールシーズンタイヤ、『クロスクライメイト3』が登場。 日本ミシュランタイヤ

第2世代ではSUV用を設定していたが、第3世代の『クロスクライメイト3』（以下CC3）は乗用車用とSUV用を併合。代わりにスポーツカー、プレミアムカー向けの『クロスクライメイト3スポーツ』（以下CC3スポーツ）を設定した。

CC3のコンセプトは従来どおり『雪も走れる夏タイヤ』で、CC3スポーツは『雪も走れるスポーツタイヤ』としている。

快適性、低燃費性能のニーズが上昇

ミシュランが行った消費者調査によると、オールシーズンタイヤの進化、普及によって安全性能の信頼を獲得した結果、快適性、低燃費性能のニーズが上昇。

冬の雪道走行性能を備えていることを前提に、春、夏、秋を通して夏タイヤに近い性能を求める声が高まっていると分析している。



『クロスクライメイト3』は乗用車用とSUV用を併合。『クロスクライメイト3スポーツ』を新設定した。 平井大介

そのためCC3の特徴を、1：ロングライフ性、2：低転がり抵抗（転がり抵抗ラベリングAA）、3：優れた静粛性と快適なドライブに設定。

CC3スポーツは、1：ウェット/スノーあらゆる路面で意のままのハンドリング、2：ウェットラベリングａ、3：優れた静粛性とドライブの歓びとしている。

外観は排水性、排雪性向上のため、センターグルーブを新規採用。Vシェイプの角度もやや浅めに変更した。

また、トレッドブロックはサイズの異なるブロックを最適配置することで（＝ピアノアコースティックチューニングテクノロジー）、不快な周波数帯のノイズを効果的に削減し静粛性を高めている。

CC3では、タイヤプロファイル（≒断面形状）の変更よって均等な接地分圧を実現し、耐摩耗性（≒ロングライフ性）を高めている。CC3スポーツは、新開発の専用トレッドコンパウンドを搭載。優れた雪性能に加え、高いドライおよびウェットグリップを実現した。

さらに、キャッププライ（ミシュランではベルト）にアラミド/ナイロンのハイブリッドベルトを採用。高速域での操縦性を高めている。

まず驚かされたのは静粛性

興味深いのはミシュランの考える方向性で、ドライおよびウェット性能と静粛性に力を入れているという。個人的にはオールシーズンタイヤがあまり得意としていない、氷雪性能の強化を図ってくるのでは？ と考えていたからだ。

まず驚かされたのは、その静粛性。コンフォートタイヤのようなしんと静まり返る感じではないが、見事に耳障りなノイズが抑え込まれていて騒がしくない。



まずその静粛性に驚かされたという筆者。見事に耳障りなノイズが抑え込まれている。 平井大介

オールシーズンタイヤならではの『シャー』という高音系ノイズと、『モー』とか『オー』といった低温系ノイズが消えており、ベーシックな夏タイヤと同等、あるいはそれより静かなのでは？ と思えるほどだった。

思いどおりにクルマが動く

CC3は高速周回路を使い、トヨタ・カローラ・ツーリング（サイズ205/55R16）でスラロームと高速レーンチェンジを行った。

スラロームで感心したのは、ステアリングを切り出した時の応答性とともに、右から左へ切り返した時に、中立付近でも手応えがなくならないことだ。



スラロームで感心したのは、中立付近でも手応えがなくならないことだった。 平井大介

そのため中立付近で微妙なコントロールが効き、正確に狙ったラインをトレースすることができた。一般的には思いどおりにクルマが動く、あるいはステアリングが効くという印象が得られるだろう。

ウェットブレーキも同サイズのカローラ・ツーリングを使用。初速は80km/hで、制動距離は約34mだった。水深は深めだったにもかかわらず、ブレーキを踏んだ瞬間から路面とのコンタクト感があり、強い減速Gを発揮してくれた。

比較用に残溝2mmでも試すことができ、こちらは制動距離約40mだった。制動距離の差は約6mあるが、残溝を考えるとかなり良い数値だ。最初の3〜4mは水に浮く感覚があり、その後タイヤと路面がコンタクトすると、強い減速Gがでる。コンパウンド自体のグリップ性能の良さが実感できた。

グリップ感があり応答も素直

CC3スポーツは、ウェットハンドリング路をフォルクスワーゲン・ゴルフ（サイズは225/40R18）で試乗した。また比較用に新品のクロスクライメイト2（以下CC2）を履いたゴルフも用意された。

まずはCC2で試乗すると、しっかりしたグリップ感があり応答も素直。限界近くまで追い込んでいってもいきなりグリップが抜けるようなことがなく、じわじわと滑り量が増してくるので、限界がわかりやすい。



グリップを伝えるステアリングの手応えがよりクリアで、いい意味でシャープだ。 平井大介

改めてCC2のバランスの良さに感心したのだが、CC3スポーツで走り出すと印象は一変した。グリップを伝えるステアリングの手応えがよりクリアで、いい意味でシャープなのだ。良いと感じていたCC2の手応えに、わずかながら曖昧さや鈍さのようなものが混じっていたことを、比較することで知ることができた。

タイトなコーナーでは、ステアリングの切り出しに対するノーズの動きの精度感が高く、シュッとノーズが向きを変え、そのまま切れ味のいい旋回に入る。ウェット路面を全く意識させない、手応えの明瞭さとグリップの安定感が印象深かった。

感触がクッキリとしている

高速コーナーでも、コーナーの大きさに合わせて切り込むステアリング操作にクルマが動きがピタリとついてくるので、不安なく走ることができた。タイヤが路面を捉え、グリップする感触がクッキリとしているのがそう感じさせるのだろう。

ひととおり試乗して感じたのは、確かにミシュランの説明のとおり、ドライ、ウェット性能が明らかに上がっていること。特にCC3スポーツはより夏タイヤに近い乗り味を持っており、これならハイパフォーマンスカーでもストレスなく夏シーズンを走れるに違いない。



これならハイパフォーマンスカーでもストレスなく夏シーズンを走れるに違いない。 平井大介

そこで気になるのがやはり冬道性能。CC3、CC3スポーツ共にスノーフレークマークがついており、性能を担保していることは間違いないのだが、これだけドライおよびウェット性能を向上させながら冬道、もっといえば雪道はどれほどのパフォーマンスを見せてくれるのだろう。

これは不安ではなくむしろ期待感。ぜひ今冬、雪上性能を試してみたい。