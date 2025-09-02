大型犬が、寝起きの男の子にかまって攻撃をしすぎたら…？まさかの結末は記事執筆時点で6万回を超えて再生され「イチャイチャ可愛すぎる」「いきなりのキャラ変w」などのコメントが寄せられることとなりました。

【動画：朝、起きたばかりの7歳の男の子→大型犬が『かまって攻撃』をした結果…尊すぎる『寝起きの光景』】

寝起きのお兄ちゃんにダル絡みしてしまうワンコ

Instagramアカウント「onse_1125」に投稿されたのは、朝が苦手な男の子 VS 甘えん坊なワンコの攻防戦をとらえた微笑ましいワンシーン。

1歳のスタンダードプードル「オンセ」ちゃんは、7歳のお兄ちゃんのことがだいすき。この日はお兄ちゃんがまだリビングでゴロゴロしている寝起きタイム。しかしそんなの関係なし！とばかりにオンセちゃんは前足で「ねぇってば、かまってよ～！」とツンツン攻撃を開始。

お兄ちゃんは当然まだ眠い様子で、なんとか逃げようと立ち上がるものの、オンセちゃんのダル絡みは止まりません。どこまでもついて行って、ツンツン、ペシペシ…。甘えん坊全開な様子が可愛くてたまりません（笑）

まさかの方法でかまってアピール…？

見かねたお兄ちゃんは「しょうがないなぁ」と、眠たい目をこすりながらオンセちゃんをナデナデ。するとオンセちゃんは嬉しそうに、お兄ちゃんの腕をペロペロと舐めたそうです。

ここで終わるかと思いきや、オンセちゃんのかまってモードはまだまだ続きます。お兄ちゃんが撫でるのをやめた瞬間、なんと前足でお兄ちゃんの頭をバシッ！「早く目覚ましてよ！」と言わんばかりに、お兄ちゃんの頭をペシペシ叩き続けます。

堪忍袋の緒が切れたお兄ちゃん

さすがに限界がきたお兄ちゃん、とうとう「もうあっち行って！」とおもちゃを遠くにブンッ！オンセちゃんを遠ざけるという最終手段に出てしまいます。

これにはさすがのオンセちゃんも少ししょんぼりしてしまったようです。お母さんに慰められながら、どこか納得がいかないようないじらしい表情を浮かべるオンセちゃんがまた、可愛くてキュンとしてしまいます。

オンセちゃんとお兄ちゃんの何気ない朝のやり取りは、 Instagramで6万回再生され、話題に！コメント欄には「途中でキャラ変したとこで爆笑した」「イチャイチャ可愛い」「尊すぎて何回も見ちゃった」といった声が寄せられました。

Instagramアカウント「onse_1125」では、オンセちゃんと4人の兄弟たちとのほっこり仲良しな日常がたくさん投稿されています。ワンコ×子どもたちの癒しの瞬間がもっと見たい！という方は、ぜひチェックしてみてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「onse_1125」さま

執筆：松川鈴

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。