お母さんに撫でられて嬉しそうな犬が、お父さんに撫でられると…？あからさますぎる「態度の違い」に爆笑する人が続出しています。

話題となっている投稿は記事執筆時点で12万8000回再生を突破し、「好きすぎるｗ」「声出して笑った」といったコメントが寄せられています。

【動画：お母さんに撫でられて嬉しそうな元野犬→お父さんも撫でようとしたら…あからさま過ぎる『態度の違い』】

撫でられてほっこり

Instagramアカウント「konatsumakita」に投稿されたのは、お母さんに撫でられて嬉しそうな元野犬の女の子「こなつ」ちゃんの様子。こなつちゃんは、撫でてくれるお母さんのことを優しい目で見つめているようです。

しかしお父さんも撫でようとした瞬間、こなつちゃんの表情が一変。お鼻にシワを寄せて歯を剥き出しにする「ムキ顔」をされてしまいます。実際に触れてみても、こなつちゃんはムキ顔のままです…。

実は役者！？

お母さんが撫でてみると、こなつちゃんの表情はスッと元に戻ります。もう一度お父さんが撫でようとすると、すぐさまムキ顔に。何度繰り返しても、お父さんの時だけムキ顔になってしまうんだとか。

お父さん達は笑いながらこなつちゃんの様子を楽しんでいるので、わざとムキ顔をしている可能性も。「かなりの役者じゃん」と言いながらも、お父さんは少し悲しい気持ちになっていたんだそう。

止まらない「ムキ顔」

お父さんの手の動きをきっちり見極めながら、撫でようとした瞬間からムキ顔になってしまうこなつちゃん。お母さんが撫でた時との表情の落差に、思わず笑いが込み上げます…！

なぜかお父さんが撫でる時だけ、渾身のムキ顔を披露してしまうこなつちゃん。普段はお父さんのことが大好きだそうなので、ご安心くださいね。温かいご家族に囲まれて、こなつちゃんがのびのび暮らせる毎日が続くことを願うばかりです。

投稿には「好きすぎるｗ」「声出して笑った」「たまにはそんな顔もいいね」「女優さんねぇ」「ムキ顔も可愛い」といったコメントが寄せられています。

こなつちゃんの賑やかな日常は、Instagramアカウント「konatsumakita」でチェックすることができます。

写真・動画提供：Instagramアカウント「konatsumakita」さま

執筆：伊藤 紀子

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。