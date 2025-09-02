ソフトバンクは、セブン-イレブンでの買い物がお得になる「セブン-イレブンキャンペーン」を開始した。キャンペーン終了日は未定。

キャンペーン期間中、セブン-イレブンアプリからの「PayPay」支払い限定で使える、ソフトバンクユーザー限定の「スーパーPayPayクーポン」を毎月1回発行する。PayPayポイントの付与率は10％で、付与上限は1回100ポイント。

さらに「ペイトク」利用者は、セブン-イレブンアプリからの「PayPay」支払い限定でPayPayポイントが通常付与率＋10%還元される。付与上限はペイトク無制限の場合4000円相当／月、ペイトク50の場合2500円相当／月、ペイトク30の場合1000円相当／月。

スマートログイン設定済みの「Yahoo! JAPAN ID」でPayPayアカウント連携をおこなった、ソフトバンクのスマホユーザーが対象。

ワイモバイル、LINEMO、LINEモバイルユーザー、法人、一部の端末を利用中などでスマートログインを利用できない場合は対象外。また、「7NOW」「スマホレジ」での支払い、たばこの購入金額も対象外。支払い方法では、「PayPayクレジット」「PayPay残高」「PayPayポイント」以外のPayPayカード、PayPayカード ゴールド、PayPay残高カードなどでの支払いが対象外となる。