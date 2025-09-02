TBS『VIVANT』、8月31日に撮影再開 27日に海外ロケ中死亡事故発生「現地の安全対策を整え…」
TBSは、8月27日に海外ロケ中での死亡事故が発生したTBS系ドラマ『VIVANT』（2026年放送予定）の撮影を、8月31日に再開したことが明らかになった。ORICON NEWSの取材に対し、TBSが回答した。
同局は「現地の安全対策を整え、日本時間8月31日より撮影を開始しました」と回答した。
TBSは8月29日に事故について、「ドラマ『VIVANT』海外ロケでの衛生設備品運搬車両の交通事故について」と題し、「ドラマ『VIVANT』(2026年放送予定 全国ネット放送)の海外ロケにおいて撮影時の衛生設備品運搬車両が、走行中道路から転落する事故が発生しました」と公表。
詳細については、「8月27日(水)アゼルバイジャン共和国内で、現地制作会社を通じて撮影に必要な衛生設備品の運搬を依頼していたところ、配送を担当したトラックが山間部の道路から転落する事故が発生しました」と報告し、「トラックに乗車していた52歳の男性ドライバー1名が死亡し、同乗していた48歳の男性も腕を骨折するなどして現地の医療機関へ搬送され、1週間入院とのことです」と状況を伝えた。また、原因について「事故現場はこの時期、急な濃霧が発生しやすく、地元警察の発表では、ドライバーのハンドル操作ミスにより、トラックが道路下に転落したということです」とした。
この事故を受け、同局は「この度の事故により亡くなられた方のご遺族にお悔みを申し上げますとともに、負傷された方の一日も早いご回復をお祈りいたします」とし、「現地での撮影においては、昨年より入念な下見を行った上で、事故が発生した8月27日から撮影を開始する予定でした」と準備をしていたことを伝えた。
また、今後について「再発防止および撮影再開に向けて、現地の制作会社を通じて周辺道路状況や天候、ドライバーのコンディションなど各所を点検中です」とコメントしていた。
