演歌歌手の辰巳ゆうと（27）が2日、大阪市内で、初出演する「松竹新喜劇 九月公演」（20〜28日、大阪松竹座）の取材会に出席した。

辰巳は名作「愚兄愚弟」で、物語が大きく動くきっかけとなる青年・恒夫を、さらに劇団代表作のひとつ「駕籠や捕物帳」では殿様と、うり二つの大泥棒の2役を演じる。

本公演を終えた後のカーテンコールで新曲「運命の夏」など数曲披露する予定で「ポップス調の曲なんですが、カツラに着物で歌うことになるのでどうなるか…。間違いなく化学反応を生むと思います」と笑った。

大阪出身とあって「歴史ある新喜劇を汚さないようにしないと」と気を引き締めながら「“歌がうまいね”と言われるより“面白いね”と言われる方がうれしかったので、今は不安しかないですがすごく楽しみ」と関西人としてのプライドをのぞかせた。

新浜レオン（29）ら20代演歌歌手と結成し、合同コンサートをしていた“演歌第七世代”を卒業したばかり。新浜がここを卒業し昨年末、初めての紅白歌合戦出場を決めたとあって、辰巳も「新浜ラインに乗って“今年は自分も”という思いですが、紅白はゴールでなくあくまでも通過点だと思って頑張りたい」などと気を引き締めた。