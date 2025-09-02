arikoさんが『あり合わせで適当に作ったのに大ヒット』と語る、絶品カルパッチョ

今日は疲れた！という夜こそ、おいしいつまみとお酒で癒やされたいもの。

そんなときは、切って盛るだけで豪華なカルパッチョがおすすめ。センスあふれる料理がInstagramで大人気のarikoさんに「あり合わせで適当に作ったけど大ヒット作になった」というレシピを教わりました。

淡泊な鯛のお刺し身に、塩昆布の塩けとうまみ、柑橘の香りが合わさって絶妙！ すだちの輪切りをのせることで、見た目もパッと華やかに。

『鯛の適当カルパッチョ』のレシピ

材料（2人分）

鯛の刺し身……1さく（130〜150g）

水菜……1株（約50g）

万能ねぎの小口切り……2〜3本分

みょうが……1個

塩昆布……大さじ1/2〜1

すだち……1〜2個

塩……小さじ1/4

オリーブオイル……大さじ1

作り方

（1）鯛はそぎ切りにしてバットに並べ、塩をふり、ラップをかぶせてびん底などで薄く平らになるようにたたく。すだちは薄い輪切りにする。



（2）水菜は食べやすい大きさにちぎる。みょうがは薄い輪切りにして水に5 分ほどさらし、水けをきる。

（3）器に水菜を敷き、鯛を並べる。塩昆布、みょうが、万能ねぎ、すだちを散らし、オリーブオイルをかける。



塩昆布は繊細に刻まれたタイプがおすすめです。スパークリングワインにも合うので、ちょっと気分を上げたいときにぜひ試してみて。

教えてくれたのは…

arikoさん

『CLASSY.』『VERY』などのファッションエディターでありながら、Instagram を中心に料理家としても活躍。自身が作る料理を中心に投稿しているInstagramはフォロワー数、約23万人。近著に『添乗員ariko まだまだ日本のおいしい旅』（講談社）、『ariko の整うごはん』（光文社）ほか多数。

(『ariko流 大人のズボラごはん どんなに忙しくても、おいしいものが食べたい！』より)