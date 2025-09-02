中国EVメーカーが世界の自動車市場を再構築―米メディア

米ニュース専門放送局CNBCのウェブサイトは8月27日、「中国の大手電気自動車（EV）メーカーは世界の自動車市場をいかに再構築するのか」と題した記事を掲載しました。記事では、中国のEV産業は発展の速さと規模で世界を驚かせ、この勢いは少しも鈍化する傾向を見せていないと述べています。

報道は、「かつて中国EVメーカーの潜在力を過小評価した人は少なくない。EVメーカーの米テスラのイーロン・マスク最高経営責任者（CEO）はインタビューを受けた際、中国のEVメーカーBYDの製品をやゆしたことがある。しかし、BYDは2024年にテスラを抜き、世界最大の売上高を達成したEVメーカーとなった」と述べました。

NIO（ニオ）や理想汽車（リ・オート）など中国の新鋭企業、またジーリー・オートモービル（吉利汽車）、SAIC Motor（上海汽車集団）など成熟したメーカーも、EV産業で上位を占めています。同時にEVバッテリーメーカー大手の寧徳時代新能源科技（CATL）は一貫してEV用バッテリーを供給しており、業界の重要な一員となっています。

S＆Pグローバルモビリティーで情報と市場分析を担当する副総裁のヘナー・レーネ氏は、「中国のEV産業はすでに世界自動車市場を再構築する重要な力となった。中国が2023年に世界最大の自動車輸出国となったことは注目に値する。中国の自動車販売量は2024年に記録的な3140万台に上り、うちEVは全体の41％を占めた」と語っています。（提供/CRI）