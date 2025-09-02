FEILERとKAWAIが夢のコラボ♡限定ミニピアノ＆ハンカチ発売

大人も子どももときめくような特別なコラボが誕生しました。フェイラージャパンとカワイが手を組み、人気デザイン「ハイジ」をあしらったミニグランドピアノとハンカチを限定発売します。音楽とファッションが出会うことで生まれる、新しいときめきをぜひ体験してみてください。上質で愛らしいアイテムは、日常を特別に彩ってくれるはずです。

ミニグランドピアノは受注販売で登場



1985年から愛されてきたカワイのミニピアノに、フェイラー監修の人気デザイン「ハイジ」をまとった限定モデルが新登場。

価格は66,000円(税込)、サイズはW425×D450×H205mmで32鍵仕様。受注期間は2025年9月17日(水)～9月30日(火)までで、フェイラー銀座本店やカワイ公式オンラインショップなどで受付可能です。

ラッピングはオリジナル仕様で、大切な贈り物にもぴったりです。

抽選で手に入る限定ハンカチ



一方、フェイラーの人気デザイン「ハイジ」にカワイのミニピアノが加わった限定ハンカチも登場。

ペールピンク×アイボリーはフェイラー限定、ホワイト×レッドはカワイ限定カラーで、それぞれ2,970円(税込)。約25×25cmサイズで、オリジナルパッケージ入りです。

事前のLINE抽選販売となり、抽選申込は2025年9月8日(月)～9月10日(水)の期間に受付。お一人様1点限りの特別感あるアイテムです。

プレミアムセット＆イベントも♡



さらに、限定100セットで「ミニグランドピアノ」と「ハンカチ(ホワイト×レッド)」を一度に楽しめるプレミアムセットが68,970円(税込)で販売予定。

また、発売を記念しフェイラー銀座本店では「KAWAI meets FEILERミニグランドピアノ」を使用したミニコンサートも開催されます。

かわいい見た目と本格的な音色の両方を楽しめる体験は、きっと心に残るひとときになるはずです。

FEILER×KAWAIで日常に彩りを



「KAWAI meets FEILER」のコラボレーションは、音楽とデザインが融合した特別なコレクション。

受注販売のミニピアノや抽選でしか手に入らないハンカチは、まさに一期一会のアイテムです。自分へのご褒美はもちろん、大切な人への贈り物にもぴったり。

日常に音楽と彩りを添えるこの特別な機会を、ぜひお見逃しなく♪