中谷美紀、ザルツブルクの庭披露 黒リス登場に「まるで動物園」「自然豊か」の声
【モデルプレス＝2025/09/02】女優の中谷美紀が9月1日、自身のInstagramを更新。ザルツブルクの自宅庭を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】中谷美紀、自然豊かな広大庭にリス
中谷は「ザルツブルクの庭で暮らす野生の黒リスと視線が交錯したような…」とザルツブルクでの日常を報告。木の幹に佇む黒いリスの姿を動画で捉えた自宅庭での様子を載せている。
この投稿に、ファンからは「癒される」「素敵な暮らし」「自然豊か」「物語の中の世界みたい」「羨ましい」「贅沢な日常」「心が和む」といったコメントが寄せられている。
中谷は2018年、ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団でビオラ奏者を務めるティロ・フェヒナー氏と国際結婚。現在はオーストリアに在住している。（modelpress編集部）
