近藤千尋“新学期1日目”の手料理公開「栄養バランスばっちり」「ご飯がすすみそう」の声
【モデルプレス＝2025/09/02】モデルの近藤千尋が1日、自身のInstagramのストーリーズを更新。新学期初日に作った手料理の数々を公開し、反響が寄せられている。
【写真】近藤千尋、彩り豊かな家庭的料理
近藤は「新学期1日目は照り焼きチキン」と料理のメニューを紹介し、照り焼きチキンを中心とした食卓の様子を公開。「カルシウムはしらすでたっぷり」と栄養面への配慮も明かしながら、照り焼きチキンやしらすサラダ、コーンなど色とりどりの料理が並ぶ食卓の写真を載せている。
この投稿に、ファンからは「栄養バランスばっちり」「ご飯がすすみそう」「美味しそう」「手料理」「家族が羨ましい」「愛情たっぷり」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】近藤千尋、彩り豊かな家庭的料理
◆近藤千尋、新学期1日目の豪華手料理を披露
近藤は「新学期1日目は照り焼きチキン」と料理のメニューを紹介し、照り焼きチキンを中心とした食卓の様子を公開。「カルシウムはしらすでたっぷり」と栄養面への配慮も明かしながら、照り焼きチキンやしらすサラダ、コーンなど色とりどりの料理が並ぶ食卓の写真を載せている。
この投稿に、ファンからは「栄養バランスばっちり」「ご飯がすすみそう」「美味しそう」「手料理」「家族が羨ましい」「愛情たっぷり」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】