¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î°éÀ®2Ç¯ÌÜ¡¢Æ£¸¶ÂçæÆÅê¼ê¡Ê19¡Ë¤¬2Æü¡¢Ê¡²¬¸©ÃÞ¸å»Ô¤Î¥Õ¥¡¡¼¥à»ÜÀß¤Ç¥Ö¥ë¥Ú¥óÅêµå¤·¤¿¡£ÎÏ¶¯¤¤¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¿¿¤Ã¤¹¤°¤ÈÊÑ²½µå¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¤Æ50µå¡£¡ÖÊÑ²½µå¤Î¹â¤µ¤Ï¤¢¤Þ¤êÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢Ä´»Ò¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡Ê¡²¬¡¦ÈÓÄÍ¹â¤«¤é°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È6°Ì¤ÇÆþÃÄ¤·¤¿±¦ÏÓ¡£7·î11Æü¤Î¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¦¹ÅçÀï¡Ê¥¿¥Þ¥¹¥¿ÃÞ¸å¡Ë¤Ç½é¤á¤Æ2·³¤Ç¤ÎÅÐÈÄ¤ò·Ð¸³¤·¡¢1²ó1¼ºÅÀ¤ÇºÇÂ®¤ò1¥¥í¹¹¿·¤¹¤ë155¥¥í¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£À®Ä¹¤ò¼¨¤¹¹¥Åê¤Ë¤â¡Ö3·³¤Ç¤Ï¿¿¤Ã¤¹¤°¤À¤±¤ÇÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£2·³¤Ç¤ÏÁ´Á³ÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¤¡×¤Èµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¡£
¡¡7·î¤«¤é¤Î2¥«·î´Ö¤Ï»×¤¦¤è¤¦¤ÊÅêµå¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£3·³Àï¤Çº£¤Þ¤Ç¤è¤ê»°¿¶¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¡£¡ÖËÍ¤ÎÄ¹½ê¤Ï¶õ¿¶¤ê¤ò¼è¤ì¤ë¿¿¤Ã¤¹¤°¡£¤½¤ì¤¬¼è¤ì¤Ê¤¯¤Æ²ù¤·¤«¤Ã¤¿¡×¡£ÀÆÆ£ÏÂÌ¦3·³´ÆÆÄ¡Ê47¡Ë¤«¤é¡¢ÂÎ´´¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÎºÝ¤ËÃÃ¤¨¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤¬Ìîµå¤ÎÆ°ºî¤Ç¤É¤¦À¸¤¤ë¤Î¤«¤ò¹Í¤¨¤ë¤è¤¦½õ¸À¤ò¼õ¤±¤¿¡£¡Ö¤É¤ÎÎý½¬¤ò¤É¤¦¤¤¤¦°Õ¿Þ¤Ç¤ä¤ë¤Î¤«¡£¿¼¤¯¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÆ£¸¶¤ÏÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢»î¹ç¤È¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ò´Þ¤á¤ÆÅêµå¿ô¤¬50¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¥Ð¥Æ¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Çµå¿ô¤òÁý¤ä¤·¤¿¡£ºÇÄã¤Ç¤â50µå¡¢ºÇ¶á¤Ï70¡Á80µå¤òÅê¤²¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÎÏ¤â¤Ä¤¤¤¿¡£8·î22Æü¤ÎÁá°ðÅÄÂç¤È¤ÎÎý½¬»î¹ç¤Ç¤Ï70µå¤òÄ¶¤¨¤¿¸å¤ËºÇÂ®155¥¥í¤ò·×Â¬¤·¤¿¡£¡ÖÊ¿¶ÑµåÂ®150¤«¤é151¥¥í¤ò½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤±¤¬¤ÇÎ¥Ã¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¼è¤êÁÈ¤ß¤ÏÈ´·²¤Ë¤¤¤¤¡×¡£¥Õ¥§¥ê¥Ú¡¦¥Ê¥Æ¥ë4·³Åê¼ê¥³¡¼¥Á¤ÏÉ¾²Á¤¹¤ë¡£
¡¡°éÀ®Æ±´ü¤ÎÃæß·¹±µ®¡Ê20¡Ë¤¬¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç12»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇÎ¨4³ä4Ê¬¤Î¹¥À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Åê¼ê¤ÈÌî¼ê¤Î°ã¤¤¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡Ö²ù¤·¤¤¡£¡ÊÃæß·¤Ï¡Ë2·³¤ÇÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢ËÍ¤Ï¡Ê¤½¤Î»þ´ü¤Ë¡Ë3·³¤Ç¤¢¤Þ¤êÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×¤È¿°¤ò¤«¤ß¤·¤á¤ë¡£¥é¥¤¥Ð¥ë¤Î³èÌö¤Ë»É·ã¤ò¼õ¤±¤Æ¡ÖËÍ¤â1»î¹ç¤Ç¤âÂ¿¤¯2·³¤ÇÅê¤²¤¿¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡ÊÉÍ¸ýÌ¯²Ú¡Ë