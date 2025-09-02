乃木坂46金川紗耶「勇気出して着てみた」大胆ウエスト見せ私服に反響「かっこいい」「スタイル良すぎ」
【モデルプレス＝2025/09/02】乃木坂46の金川紗耶が2日、自身のInstagramを更新。ウエストをのぞかせた私服姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】乃木坂メンバー、美ウエスト大胆披露の私服姿
金川は「勇気出してきてみたトップス」とつづり、私服姿の写真を公開。ショート丈でウエスト部分に紐が付いたノースリーブトップスで、美しいスタイルを披露している。
この投稿に、ファンからは「スタイル良すぎ」「かっこいい」「ウエスト細い」「美人オーラすごい」「どの系統も似合う」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
