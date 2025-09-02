辻希美、第5子・夢空（ゆめあ）ちゃんとの“鼻キス”ショット公開「癒しでしかない」「小さくて愛おしい」の声
【モデルプレス＝2025/09/02】タレントの辻希美が9月1日、自身のInstagramを更新。第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんとの密着2ショットを公開し、反響が寄せられている。
【写真】辻希美、第5子次女と超接近
辻は「夏休み明けて新学期始まってバタバタだけど、残りわずかな新生児との癒し時間…」と愛おしそうにつづり、おくるみに包んだ夢空ちゃんを横抱きした自撮りショットを公開。さらに、鼻同士をくっつける“鼻キス”ショットも披露した。
この投稿に、SNS上では「見てるだけで幸せな気持ちになる」「可愛すぎる母娘」「癒しでしかない」「柔らかそう」「小さくて愛おしい」「ほっこりする」などの声が上がっている。
辻は、タレントの杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年に長男・青空（せいあ）くん、2013年3月に次男・昊空くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
◆辻希美、第5子・夢空（ゆめあ）ちゃんとの2ショット公開
