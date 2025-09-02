ミセス大森元貴、aespaとの対面回顧 若井滉斗が「韓国語でいっぱい繋いでくれるのかなって思ってたのに」
【モデルプレス＝2025/09/02】3人組バンド・Mrs. GREEN APPLE（ミセスグリーンアップル）の大森元貴、若井滉斗、藤澤涼架が9月1日、ラジオ番組「SCHOOL OF LOCK！」の番組内コーナー、Mrs. GREEN APPLEの「ミセスLOCKS！」（TOKYO FM／よる11時8分〜）に出演。4人組ガールズグループ・aespa（エスパ）と交流した出来事を振り返った。
【写真】ミセス大森、10年前の秘蔵ショット
この日リスナーから、カナダへ短期留学中に、現地でMrs. GREEN APPLEの曲をギターで弾いている人に遭遇し、自分から声をかけたというメッセージが寄せられた。カナダでも自分たちの曲が親しまれていることに驚いた3人。大森はとりわけ「フランクにいけるその一歩が大きい！すごい！」と、リスナーが自分から話しかけた点を絶賛した。
さらに大森は「若井も韓国語を勉強してて、aespaと話す機会があって、若井が韓国語でいっぱい繋いでくれるのかな、と思った」と、aespaとの貴重な交流の場面を回顧。しかし若井が「別に韓国語が喋れないとかじゃなくて、そもそもがシャイで喋れないっていう致命的なシーンを私は見まして…」「韓国語をあれだけ学んできて、すごいペラペラなのに喋ってくれないで終わったのを…」と、若井にはaespaとの言語の壁が無いにも関わらず、せっかくのチャンスを活かせていなかったと暴露した。
若井本人も「何もトークテーマが浮かばないっていう」「そもそもの会話、人間力！」と、確かにその通りだったと告白。自分でも次回似たような機会に出会ったときのために「韓国語を学ぶ前に、そこを学べ、って」と自分に発破をかけていた。（modelpress編集部）
情報：TOKYO FM
【Not Sponsored 記事】
◆ミセス大森元貴、aespaとの対話チャンスの若井滉斗の様子暴露
この日リスナーから、カナダへ短期留学中に、現地でMrs. GREEN APPLEの曲をギターで弾いている人に遭遇し、自分から声をかけたというメッセージが寄せられた。カナダでも自分たちの曲が親しまれていることに驚いた3人。大森はとりわけ「フランクにいけるその一歩が大きい！すごい！」と、リスナーが自分から話しかけた点を絶賛した。
さらに大森は「若井も韓国語を勉強してて、aespaと話す機会があって、若井が韓国語でいっぱい繋いでくれるのかな、と思った」と、aespaとの貴重な交流の場面を回顧。しかし若井が「別に韓国語が喋れないとかじゃなくて、そもそもがシャイで喋れないっていう致命的なシーンを私は見まして…」「韓国語をあれだけ学んできて、すごいペラペラなのに喋ってくれないで終わったのを…」と、若井にはaespaとの言語の壁が無いにも関わらず、せっかくのチャンスを活かせていなかったと暴露した。
若井本人も「何もトークテーマが浮かばないっていう」「そもそもの会話、人間力！」と、確かにその通りだったと告白。自分でも次回似たような機会に出会ったときのために「韓国語を学ぶ前に、そこを学べ、って」と自分に発破をかけていた。（modelpress編集部）
情報：TOKYO FM
【Not Sponsored 記事】