¡¡2ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡ØÈëÌ©¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¶¦Í¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¡¤áÁÈ¤Î±à¡Ù¡Ê¸å11¡§56¡Ë¤Ï¡¢¡Ö½÷À500¿Í¤ËÊ¹¤¤¤¿¡ª¿È¤Î²ó¤ê¤Ë¤¢¤ë¥¹¥È¥ì¥¹SP¡×¤ÈÂê¤·¤¿´ë²è¤òÆÏ¤±¤ë¡£
¡ÚÍ½¹ðÆ°²è¡ÛºÆ¸½¥³¥ó¥È¤Ç¤Ï¡Ä¿÷·Á¤¢¤¤³¤¬Ç®±é¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤À¤¾¡ª¡×
¡¡°ë»³¤µ¤ä¤«¡¢¿®»Ò¡Ê¤Ñ¡¼¤Æ¤£¡¼¤Á¤ã¤ó¡Ë¡¢¶â»Ò¤¤ç¤ó¤Á¤£¡Ê¤Ñ¡¼¤Æ¤£¡¼¤Á¤ã¤ó¡Ë¡¢¹â¶¶¥æ¥¦¡¢A¥Þ¥Ã¥½¡Ê¤à¤é¤¤ã¤ß¡¢²ÃÇ¼¡Ë¡¢¿÷·Á¤¢¤¤³¡¢Âç¿åÍÎ²ð¡Ê¥é¥Ð¡¼¥¬¡¼¥ë¡Ë¡¢¶¶ËÜ¥Þ¥Ê¥ß¡¢ÅòËÜÀ²¤È¤¤¤Ã¤¿´é¤Ö¤ì¤ÇºÆ¸½¥³¥ó¥È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤Î¡¢ÄÅÅÄÆÆ¹¨¡Ê¥À¥¤¥¢¥ó¡Ë¡¢ÃÓÅÄÈþÍ¥¡Ê¤ß¤Á¤ç¤Ñ¡Ë¡¢ÅÄÂ¼¿¿»Ò¥¢¥Ê¤¬¥È¡¼¥¯¡£ÄÅÅÄ¤¬¡¢ºÊ¤Î²È»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÀöÂõÊª¡¢¤¹¤°¤Ë´³¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ø¤ó¤Î¤è¡£ÀöÂõµ¡¤Ç¡¢Ã¦¿å¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤Û¤Ã¤¿¤é¤«¤·¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤è¡£¤Û¤«¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤µ¡£´³¤¹»þ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¥·¥ï¥·¥ï¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬·ù¤ä¤«¤é¡¢¥ª¥ì¤Î¤À¤±³°¤·¤Æ¡¢¤â¤¦1²óÀö¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡×¤È¸ì¤ë¤È¡¢¤ß¤Á¤ç¤Ñ¤¬¡Ö¼«Ê¬¤Î¤À¤±¼è¤ê½Ð¤¹¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤¢¤¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
