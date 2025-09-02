【2025年8月下旬】20代に人気の「LINEマンガ」8月18日〜8月31日ランキングベスト10
マンガ読みなら気になる、「いま注目の漫画作品」。人気作や名作はもちろん、オリジナル漫画やインディーズ作品も多数読める「LINEマンガ」より、2025年8月18日〜8月31日の期間中、20代男性・女性に多く読まれた漫画作品を紹介します。
20代女性編第2位『よくある令嬢転生だと思ったのに』
○20代男性編
1位は『アオアシ』、第2位は『入学傭兵』、第3位は『バトルスタディーズ』がランクイン。
○20代女性編
1位は『踏んだり、蹴ったり、愛したり』、第2位は『よくある令嬢転生だと思ったのに』、第3位は『枯れた花に涙を』がランクイン。
○Pick Up!
今回のピックアップは、先日最終巻となる単行本第40集が発売された『アオアシ』(小林有吾)。愛媛の中学生・青井葦人が、Jリーグ有数のクラブ「東京シティ・エスペリオンFC」の高校生年代を育成する組織「ユースチーム」の監督・福田達也との出会いをきっかけに才能を開花させるサッカーコミック。2019年・2022年には舞台化、2022年にはテレビアニメ化され、2026年には第2期が放送予定の人気作品です。
LINEマンガのコメントでは「巻数を進めるごとにどんどん面白くなる漫画。もう何回読み直しているか分からない。」「ほんまにずっと面白いんよ……スポーツものによくある挫折からの暗黒期とか人間関係のドロドロとか突然の必殺技とかチートとか一切なくて、ただただサッカーおもろ！になるからまじこのまま読んでくれみんな」「もうはまりすぎてコイン集めて27巻まで買った。並行して1から読み直す!!! サッカー漫画色々漁ってるけど1番面白い」と、ハマった方多数。完結に合わせて一気読みする楽しさもありそうです。
他にも「LINEマンガ」では人気作品を多数連載中!
