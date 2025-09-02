佐野航大をまさかのCBで起用！ NEC指揮官が理由を説明「彼を２つのポジションで同時に使うのは不可能だ」
小川航基、佐野航大、塩貝健人の日本人３選手が所属するNECは、現地８月31日に開催されたエールディビジ第４節で、フォルトゥナ・シッタルトと対戦。２−３で敗戦を喫した。
この試合で小川と塩貝がベンチスタートとなったなか、佐野は先発出場。しかし、主戦場ではない３−５−２の３バックの中央での起用となった。
本職がMFの21歳はこれまでNECで、ボランチやトップ下、サイドハーフでもプレーしてきたユーティリティプレーヤーではあるが、なぜ今回、慣れないCBに抜擢されたのか。
NEC専門メディアの『Forza NEC』によると、ディック・スロイデル監督は、その理由を次のように説明している。
「完全なディフェンダーが２人しかいなかった。そのため、サノを後ろに下げざるを得なかった。彼とディルク・プロパーは中盤でのセカンドボール回収やパスを繋ぐ上で重要な役割を担う。それがチームにダイナミズムを生み出す。もし今後、守備陣に何かあれば、選択肢はほぼない。今日はサノの素晴らしさを再確認できたが、彼を２つのポジションで同時に起用することは不可能だ」
DFに負傷者が出た影響などにより、佐野を最終ラインに配置せざるを得なかったようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
