陸上男子１００メートルで世界陸上２大会連続ファイナリストのサニブラウン・ハキーム（東レ）が２日、宮崎・都城市で合宿を公開。この日、東京世界陸上（１３日開幕）の日本代表に選出され「本当は余裕を持って内定して、そこに向けて準備、という流れが一番だったけど、色々と（ケガなど）ハプニングもある中。でも最大限の準備はしてきたので、これから２週間、しっかりと合わせていけたら」と語った。

１日に宮崎入りし、この日から本格始動。「今日は短いスプリント。スタートを、この１か月やってきたことを再確認した」と約２時間、汗を流した。合宿は、同じく走り幅跳びで代表の橋岡優輝（富士通）とともに１週間を予定している。「違う種目で切磋琢磨して、頑張ってきた仲。世界一を目指してトレーニングしているということは、練習の質も高まる」とうなずいた。

男子１００メートルは桐生祥秀（日本生命）、守祐陽（大東大）、サニブラウンが内定。７月の全国高校総体（広島）で１０秒００（追い風１・７メートル）をマークした期待の新星、清水空跳（星稜高）ら若い力もリレーメンバーに入った。ハイレベルな争いに「日本の短距離界がまた、活気を取り戻してきている」と受け止めつつ「厳しいことを言うような感じになるけど、ここで満足していたらダメかなという部分もある。本当の強豪国と比べると競技の実力が全体的に違うので。９秒７、８、９秒９台の選手がいっぱい出てくることが理想」と、全米選手権などを例に語った。

東京・国立競技場で行われる国内での世界選手権。サニブラウンは「毎回目標としているのは、今までの自分よりいいパフォーマンスをすること」と掲げ「日本で世界陸上をやるという、またとない機会。この東京世界陸上を経て、もっと陸上を軌道に乗せていかないといけない。自分の結果を出すのもそうだけど、陸上競技をみんなに知ってもらうことが自分のもう一つの目標」と、思いを込めた。