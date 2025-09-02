タレントの小堺一機（69）が1日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。給食の思い出話を語った。

この日は歌手の渡辺美里とともにゲスト出演。小堺も出演する市原隼人主演のコメディドラマ「おいしい給食」シリーズの劇場版最新作「おいしい給食 炎の修学旅行」の話題で、渡辺が「今の給食ってどんななんだろう」と振ると、小堺は「全然違います、だから現場が面白いです。チリコンカンとかが出たりするのよ」と明かした。

さらに「僕の頃は白いご飯ないしね。パンだけだったもん。小学校4年まで脱脂粉乳でしたから」と回想すると、渡辺は「先輩！お母さんの世代！」と驚き。

小堺が「5年からテトラパックの牛乳になって、6年でやっと瓶」と続けると、渡辺も「でもあの三角の牛乳ってなんか可愛かったですよね。上手にやらないとぶしゅっと出ちゃう」と懐かしんだ。

小堺はさらに「関根（勤）さんは放課後まで残されて全部食べなさいって時代だったから（給食が）余計嫌いだったって」とも明かし、「今はそういうことしたら（先生が）怒られちゃうでしょ」と時代の変化をしみじみと語っていた。