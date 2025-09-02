日本時間午後１１時に８月の米ＩＳＭ製造業景況指数が発表される。大方の予想は４９．０となっており、前月の４８．０を上回り、２カ月ぶりに上昇すると見込まれている。８月２１日に８月の米製造業購買担当者景気指数（ＰＭＩ）速報値が発表されており、予想を上回っていた。８月の米ＩＳＭ製造業景況指数も同様の結果になるようであれば、米景気の先行き警戒感が後退し、ドルが買われる可能性がある。



また、日本時間午後６時には８月のユーロ圏消費者物価指数速報値も発表される。総合の大方の予想は前年２．１％上昇、コアの大方の予想が同２．２％上昇となっており、総合の前年比の伸びが前月の２．０％上昇から加速する一方、コアの前年比の伸びが前月の２．３％上昇から鈍化するとみられている。



MINKABU PRESS

