ひとクセ＆おしゃれな配色がツボ…「CONVERSE TOKYO」×「kotohayokozawa」コラボに一目惚れ
ファッションブランド「CONVERSE TOKYO（コンバース トウキョウ）」と、デザイナーブランド「kotohayokozawa（コトハヨコザワ）」が3回目のコラボレーション！
両ブランド10周年を祝う特別なラインナップとして、スニーカーやニット、スタジャンなど秋冬に活躍するアイテムがそろいます。
コレクションは、御殿場アウトレット店を除くCONVERSE TOKYO各店舗にて、2025年9月12日（金）に発売。これに先駆けて、各オンラインストアでの先行予約受付がスタートしましたよ。
「CONVERSE TOKYO × kotohayokozawa」コラボがおしゃれ
“歴史性と時代性を併せ持つ、ベーシックでクリエイティブなライフスタイル”をテーマに、アパレルを展開するCONVERSE TOKYO。100年以上の歴史を持つCONVERSEから生まれたブランドです。
kotohayokozawaは、“普段の自分以上に、自分を広げてくれる装い”を目指すデザイナー自身のクリエーションを凝縮した、メインラインの「kotohayokozawa」、定番ラインの「todo」、古着や端切れ素材など再利用品だけで製作した1点物ラインの「somebody」の3ライン展開。
10周年を迎える両ブランドのコラボコレクションは、秋冬アイテムを筆頭に、全15型が登場します。“心が上向いていくカラーリング”が特徴ですよ。
今回は、「CONVERSE TOKYO × kotohayokozawa」コラボアイテムから、いくつかピックアップして紹介します。
「CONVERSE」スニーカーのギザギザ厚底と配色にキュン！
まず注目したいのが、CONVERSEの「ROADCLASSIC（ロードクラシック）」をベースに、kotohayokozawaの感性を落とし込んだ「【kotohayokozawa】【CONVERSE】ROADCLASSIC SS OX」（税込1万9800円）。
イエローとブルーが目を惹く、kotohayokozawaらしいカラーリングとディテールでエッジを効かせた一足は、厚底仕様にアップデートされたソールが、存在感バツグンです。
キャンバス素材のアッパーは、つま先と踵の部分にスエードが採用されていて、素材のコントラストがかわいいだけでなく、耐久性も◎。
シューレースは、シンプルな『ホワイト』と、タンと同じカラーの『イエロー』の2種類が付いてくるから、気分によって付け替えてみてくださいね。
インソールにはフォトプリントがあしらわれていて、靴を脱いだときまでときめいちゃうこと間違いなしですよ。
レディースは、0.5cm刻みの22.5〜25.5cmがラインナップ。メンズもお目見えしているので、パートナーや友達とおそろいにするのもアリかも。
ゆるっとシルエの「ジャンパー」はロングシーズン活躍しそう
「【kotohayokozawa】【SKOOKUM】STADIUM JUMPER」（税込8万5800円）は、アイビールックの象徴的なアイテムを手がけてきたブランド「SKOOKUM（スクーカム）」とのトリプルコラボで誕生したアイテム。袖部分には、肌触りのいい牛革が使われています。
レトロな雰囲気が漂うグラフィックや色使いは、ヴィンテージライクながらもどこか新しい印象です。
アームや身幅にゆとりを持たせた今っぽいシルエットのジャンパーは、中綿分量が多めに詰められているから冬も暖かく着られそう。
気温や気分にあわせてレースをすべて外せば、羽織としても着用できますよ。
バックに登場するチアガールのワッペンは、細かいデザインと色使いに注目してみて。
「kotohayokozawa」ならではのユニークな配色＆デザインがセンスの塊…
今回お目見えしたアイテムは、それぞれのイメージに合わせてブランドネームの色を変えているそう。
明るいカラーから落ち着いた色味までがそろう、「CONVERSE TOKYO × kotohayokozawa」のスペシャルコラボを、ぜひチェックしてみてはいかがでしょう？
CONVERSE TOKYO公式オンラインストア
https://converse-tokyo.jp/
CONVERSE TOKYO公式Instagram
@converse_tokyo
kotohayokozawa公式Instagram
@kotohayokozawa
参照元：株式会社メルローズ プレスリリース
両ブランド10周年を祝う特別なラインナップとして、スニーカーやニット、スタジャンなど秋冬に活躍するアイテムがそろいます。
コレクションは、御殿場アウトレット店を除くCONVERSE TOKYO各店舗にて、2025年9月12日（金）に発売。これに先駆けて、各オンラインストアでの先行予約受付がスタートしましたよ。
“歴史性と時代性を併せ持つ、ベーシックでクリエイティブなライフスタイル”をテーマに、アパレルを展開するCONVERSE TOKYO。100年以上の歴史を持つCONVERSEから生まれたブランドです。
kotohayokozawaは、“普段の自分以上に、自分を広げてくれる装い”を目指すデザイナー自身のクリエーションを凝縮した、メインラインの「kotohayokozawa」、定番ラインの「todo」、古着や端切れ素材など再利用品だけで製作した1点物ラインの「somebody」の3ライン展開。
10周年を迎える両ブランドのコラボコレクションは、秋冬アイテムを筆頭に、全15型が登場します。“心が上向いていくカラーリング”が特徴ですよ。
今回は、「CONVERSE TOKYO × kotohayokozawa」コラボアイテムから、いくつかピックアップして紹介します。
「CONVERSE」スニーカーのギザギザ厚底と配色にキュン！
まず注目したいのが、CONVERSEの「ROADCLASSIC（ロードクラシック）」をベースに、kotohayokozawaの感性を落とし込んだ「【kotohayokozawa】【CONVERSE】ROADCLASSIC SS OX」（税込1万9800円）。
イエローとブルーが目を惹く、kotohayokozawaらしいカラーリングとディテールでエッジを効かせた一足は、厚底仕様にアップデートされたソールが、存在感バツグンです。
キャンバス素材のアッパーは、つま先と踵の部分にスエードが採用されていて、素材のコントラストがかわいいだけでなく、耐久性も◎。
シューレースは、シンプルな『ホワイト』と、タンと同じカラーの『イエロー』の2種類が付いてくるから、気分によって付け替えてみてくださいね。
インソールにはフォトプリントがあしらわれていて、靴を脱いだときまでときめいちゃうこと間違いなしですよ。
レディースは、0.5cm刻みの22.5〜25.5cmがラインナップ。メンズもお目見えしているので、パートナーや友達とおそろいにするのもアリかも。
ゆるっとシルエの「ジャンパー」はロングシーズン活躍しそう
「【kotohayokozawa】【SKOOKUM】STADIUM JUMPER」（税込8万5800円）は、アイビールックの象徴的なアイテムを手がけてきたブランド「SKOOKUM（スクーカム）」とのトリプルコラボで誕生したアイテム。袖部分には、肌触りのいい牛革が使われています。
レトロな雰囲気が漂うグラフィックや色使いは、ヴィンテージライクながらもどこか新しい印象です。
アームや身幅にゆとりを持たせた今っぽいシルエットのジャンパーは、中綿分量が多めに詰められているから冬も暖かく着られそう。
気温や気分にあわせてレースをすべて外せば、羽織としても着用できますよ。
バックに登場するチアガールのワッペンは、細かいデザインと色使いに注目してみて。
「kotohayokozawa」ならではのユニークな配色＆デザインがセンスの塊…
今回お目見えしたアイテムは、それぞれのイメージに合わせてブランドネームの色を変えているそう。
明るいカラーから落ち着いた色味までがそろう、「CONVERSE TOKYO × kotohayokozawa」のスペシャルコラボを、ぜひチェックしてみてはいかがでしょう？
CONVERSE TOKYO公式オンラインストア
https://converse-tokyo.jp/
CONVERSE TOKYO公式Instagram
@converse_tokyo
kotohayokozawa公式Instagram
@kotohayokozawa
参照元：株式会社メルローズ プレスリリース