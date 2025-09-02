ミルクボーイがテレビや営業では話せないこぼれ話を語るラジオ番組『ミルクボーイの煩悩の塊』。

8月25日(月)の放送回は、先週の舞台の件で駒場が内海に謝りたいことがあるらしく……？

開口一番、駒場は気まずそうな声でじつは先週の舞台の件で謝らなあかんことがある、と内海に話し出した。謝るようなことについて思いあたることがない内海。

内海：え、なに？

駒場：実は……（舞台の）どっかの一回におかんが来てました。

内海：いや気づいてない。

駒場：あ、気づいてなかった？

内海：気づかんやろ(笑)

駒場：いやでも最前列やで。

内海：ええー！

大阪観光に来ていたという駒場のお母さん一行。新幹線が早く乗れたので、夕方の舞台に行けそうと連絡があったので急遽、舞台に観に行きたいと連絡が入ったとのこと。席を確認したらたまたま最前列が空いていたので、なんと最前列で二人の舞台を観ていたとのこと。

駒場：自分の下手側にいてて。だから出ていくときに、おかんやん！ってなって。

内海：えー、全然わからんかったわ。

駒場：ラジオ体操のネタで最後客席の方を行くときに、完全に内海とおかんが目合ったと思ってて。

内海：ちょっとまってな、今全員の顔思い出すから。

駒場：覚えてないやろ（笑）！

駒場のお母さん曰く、内海と目が合ったとのことだったが当の内海はまったく気づいておらず、アイドルと目が合ったとかいうのもこういう感じなんやろなと駒場は呟くのだった。

この日の放送はradikoもしくはYouTube公式チャンネル『ミルクボーイの煩悩の塊 【ABCラジオ公式】』からお聴きいただけます。