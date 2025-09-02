昨季ブルズでプレーした24歳のガード、テイレン・ホートン・タッカーがトルコへ移籍か？

9月1日。制限なしFA（フリーエージェント）のテイレン・ホートン・タッカーが、トルコのフェネルバフチェ・イスタンブールと契約をまとめる最終段階に入っていると『BasketNews』が報じた。

24歳のホートン・タッカーは、NBAキャリア6年目を終えた193センチ106キロのガード。2019年のドラフト2巡目全体46位でオーランド・マジックから指名され、ドラフト当日のトレードでロサンゼルス・レイカーズへ移籍してNBAデビュー。

レイカーズで3シーズン、ユタ・ジャズで2シーズンをプレーし、昨シーズンはシカゴ・ブルズに所属。58試合に出場して平均12.5分6.5得点1.7リバウンド1.4アシストを残した。

今夏ブルズはポイントガード（PG）のロンゾ・ボールをトレードし、クリーブランド・キャバリアーズからウイングのアイザック・オコロを獲得。FAのPGトレ・ジョーンズと3年の再契約を結んだほか、河村勇輝と2ウェイ契約を締結も、先発PGのジョシュ・ギディーが制限付きFAのままで、新たな契約が進んでいない。

ただ、ホートン・タッカーのトルコ移籍は決まったわけではない。というのも、『Eurohoops』は1日に両者の契約はまだ正式には承認されないだろうと報道。ホートン・タッカー側は、NBAチームからのオファーを待っているという。

はたして、屈強な肉体を持つホートン・タッカーは今シーズンどのチームでプレーすることになるのか。今後の展開に注目していきたい。