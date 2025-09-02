「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２日午後２時現在で、ａｂｃ<8783.T>が「買い予想数上昇」で４位となっている。



前日に続き、この日もストップ高となったことが買い予想数の上昇につながったようだ。同社は８月２９日、暗号資産市場における新サービス「Ｖｉｘサービス」の提供を開始すると発表。これを好感する形で９月１日にストップ高の４４２円に上昇したが、１日の取引終了後には、上場株式のトレーディングによる営業外収益の計上を発表。これを好感する形でこの日もストップ高の５２２円に買われている。２６年８月期第１四半期に売買目的有価証券運用益２２００万円を営業外収益として計上するという。なお、同件により業績を見直す必要が生じた場合には速やかに開示するとしている。



出所：MINKABU PRESS