U16男子日本代表がアジアカップ3連勝…白谷24得点、イランを破りD組首位でベスト8進出

9月2日、モンゴルのウランバートルで開催されている「FIBA U16アジアカップ2025」のグループフェーズ最終戦を迎えた日本代表は、ここまで無敗同士となったイランと対戦し、86－67で勝利を収めた。

先発には前日のサウジアラビア戦に続き、常見寛章（国際アート＆デザイン大学高等課程）、越圭司（Concordia Lutheran School of Omaha）、宮里俊佑（琉球ゴールデンキングスU18）、栗本富美也、白谷柱誠ジャック（ともに福岡大学附属大濠高校）が名を連ねた。

イランのアウトサイドシュートが決まり序盤はリードを許すも、宮里のアシストで白谷がアリウープショットを決めるなど華麗な連携を見せ、22－18で第1クォーターを終える。続く第2クォーターも白谷が強気でリングにアタック。固いディフェンスからリズムを作り出し、4点リードで後半へ。

第3クォーターではホーキンス然（開始国際高校）を中心に10－0のランで差を広げ、相手のゾーンディフェンスにも長距離砲で応戦。迎えた最終クォーター、越の連続3ポイントシュートで13点差まで広げると、その後も宮里のドライブなどで得点を重ね86－67で勝利を飾った。

3連勝となった日本は、白谷が24得点16リバウンド3ブロック、ホーキンスが20得点12リバウンド、越が14得点、宮里が12得点7アシストをマークした。

これで、日本は開幕3連勝でグループDを首位通過。9月5日に行われる準々決勝への進出が決定した。

■試合結果



イラン 67－86 日本



IRI｜18｜18｜16｜15｜＝67



JPN｜22｜18｜20｜26｜＝86

【動画】『U16アジアカップ』日本vsイランの試合フル映像