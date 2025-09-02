松屋フーズは、とんかつ専門店の「松のや」において、9月3日午後3時から、「チキンむねかつ」を発売する。

とんかつ専門店の「松のや」では、やわらか＆ヘルシーな鶏むね肉を使用し、店舗で手間暇かけてパン粉付け。注文が入ってから揚げ始めるので、松のやの特製パン粉の香ばしい香りと、揚げたてのサクッと食感を堪能でき、あっさりとした逸品となっている。また、まろやかさと酸味のバランスが絶妙な「粒マスタードマヨソース」との相性は抜群だとか。合わないわけがない単品の粒マスタードマヨソースも販売しているので、好みメニューに追加注文して、アレンジしてもOKだとか。

さらに、ロースかつや本格唐揚げとの盛合せ定食も用意している。この機会にぜひ、賞味してほしい考え。

［小売価格］

粒マスタードマヨチキンむねかつ定食：890円

粒マスタードマヨたっぷりチキンむねかつ定食：1090円

鬼おろしポン酢チキンむねかつ定食：890円

味噌チキンむねかつ定食：90円

ロースかつ＆粒マスタードマヨチキンむねかつ（1枚）定食：1020円

ロースかつ＆粒マスタードマヨチキンむねかつ（2枚）定食：1240円

粒マスタードマヨチキンむねかつ＆唐揚げ定食：1140円

チキンむねかつ丼：830円

単品 チキンむねかつ：250円

単品 粒マスタードマヨソース：150円

（すべて税込）

※持ち帰りのみそ汁は、別途料金が必要

［発売日］9月3日（水）

松屋フーズ＝https://www.matsuyafoods.co.jp