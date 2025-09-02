大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）の広島サンダーズは1日（月）、アウトサイドヒッターのクーパー・ロビンソン（22）が、9月6日（土）開催の「2025 FRIENDLY MATCH」を欠場することを発表した。クラブ公式SNSが伝えている。

「2025 FRIENDLY MATCH」は男子アメリカ代表と広島THが対戦する親善試合で、この夏に広島TH加入が決まったアメリカ代表のロビンソンにとっては代表のチームメイトとの対決としても期待が集まっていた。しかし、ロビンソンは諸事情により合流が遅れる見込みで、試合を欠場することとなった。

ロビンソンはアメリカ出身で、UCLA在学中に全米チャンピオンを2度も経験。2025年度の男子アメリカ代表にも選出されており、7月のネーションズリーグ千葉ラウンドでもチームの主力として活躍した。今季からSVリーグに初参戦し、広島THの新戦力として期待を集めている。そのロビンソンが広島THに合流後、初の実戦となる予定だったのがこの試合だった。

広島THは10月にはプレシーズンマッチで大阪ブルテオンや日本製鉄堺ブレイザーズとの対戦を予定している。今回、ロビンソンは欠場となってしまったが、そこで彼がプレーする姿を見られることを楽しみにしたい。